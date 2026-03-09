ASSE : Montanier veut effacer les légendes des Verts

ICONSPORT_356158_0009
En réussite pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier marque l’histoire du club stéphanois. Le successeur d’Eirik Horneland réalise une série inédite pour les Verts. Et ce n’est peut-être pas terminé.
On n’arrête plus l’AS Saint-Etienne. Opposés au Red Star (2-0) samedi, dans un choc de haut de tableau en Ligue 2, les Verts ont décroché leur cinquième victoire consécutive. La dynamique avait débuté face à Montpellier (1-0) le 7 février dernier pour la première de Philippe Montanier. Depuis, l’entraîneur stéphanois enchaîne les bonnes performances et marque l’histoire du club.
Car avec trois succès d’affilée, le successeur d’Eirik Horneland avait déjà égalé la légende Robert Herbin et ses débuts réussis en D1 dans les années 70. « Quelle référence ! Le Sphinx ! C’est une bonne référence », s’était-il réjoui. Le voilà maintenant avec cinq victoires de rang, soit la meilleure série réalisée par Christophe Galtier en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Philippe Montanier, lui, établit son record au niveau inférieur. Il n’empêche que sa dynamique en cours peut encore se poursuivre. Samedi soir, son équipe a rendez-vous à Grenoble et le technicien ne compte pas stopper l’élan stéphanois.

Montanier n'en a pas fini

« Le championnat est un marathon, tempérait Philippe Montanier après la victoire contre le Red Star. Quand il reste douze kilomètres, on ne sait pas si le gars qui est deuxième va finir devant. Ce qu’on doit faire, c’est gagner. On ne peut pas faire mieux que ça. C’est une banalité de dire ça, mais c’est la réalité. C’est bien ce qu’on voit, ce niveau d’engagement défensif comme offensif, mais le plus dur est de le maintenir. Ce qui est intéressant : c’est qu’on est une équipe ! » Deuxièmes avec cinq points d’avance sur le troisième, Le Mans, les Verts foncent vers la montée.
