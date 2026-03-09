Roman Abramovitch veut son argent
Roman Abramovitch, ancien propriétaire de Chelsea

Chelsea : Abramovitch réclame 2,7 milliards d'euros à l'Angleterre

Premier League09 mars , 17:00
parClaude Dautel
0
L'ancien propriétaire russe de Chelsea n'a pas l'intention de laisser à l'Angleterre le fruit financier de la vente du club suite à l'invasion de l'Ukraine pour la Russie. Roman Abramovitch a même envoyé la facture au Premier Ministre anglais.
Écarté sans aucune discussion de Chelsea, dont il était le propriétaire depuis 2003, Roman Abramovitch sait qu'il ne pourra pas reprendre les commandes du club qu'il avait mené au sommet de l'Europe. Jugé trop proche de Vladimir Poutine, il avait été expulsé manu militari des Blues après la guerre déclenchée par les Russes à l'Ukraine en 2022. Le gouvernement anglais avait ensuite vendu Chelsea à un consortium mené par l'Américain Todd Boehly, mais gardait le fruit de cette cession, puisque les avoirs de Roman Abramovitch ont été gelés. Cependant, l'homme d'affaires russe, âgé de 59 ans, n'a pas du tout renoncé à cet argent et, selon The Telegraph, les avocats du milliardaire russe ont décidé de réclamer 2,7 milliards d'euros à Keir Starmer, l'actuel Premier Ministre anglais.

Abramovitch et l'Angleterre se battent encore

Le quotidien anglais révèle que le dossier de la vente de Chelsea n'avait jamais été totalement réglé entre Roman Abramovitch et le gouvernement anglais. Car l'ancien propriétaire russe des Blues s'est engagé formellement à verser cet argent en aide à des associations caritatives aidant les victimes ukrainiennes de la guerre. Mais le gouvernement anglais traine les pieds à respecter l'engagement pris avec Abramovitch il y a quatre ans. Face à cette situation, et alors que ces 2,7 milliards d'euros sont toujours gelés, les avocats de l'ancien boss de Chelsea exigent que l'actuel Premier Ministre respecte les engagements pris par l'Angleterre et ils font savoir que Roman Abramovitch respectera lui aussi l'accord signé avec le gouvernement.
Selon The Telegraph, il y a un vrai flou dans ce dossier, à savoir que cet argent devrait revenir ensuite à des victimes ukrainiennes et uniquement ukrainiennes, alors que l'accord initial parle des victimes de guerre. Pour les avocats de l'homme d'affaires russe, pour qui cette somme n'est pas colossale par rapport à sa fortune personnelle, si le gouvernement anglais persiste dans son attitude, alors l'affaire pourrait être portée devant les tribunaux. Et ils ont donc sommé Keir Starmer de « payer immédiatement ».
0
Articles Recommandés
Tolisso ICONSPORT_361382_0273
OL

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Ravanelli et McCourt - OM
OM

L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Le Real le presse, Mbappé hausse le ton

Fil Info

09 mars , 17:30
OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon
09 mars , 16:30
L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement
09 mars , 16:00
Le Real le presse, Mbappé hausse le ton
09 mars , 15:30
Le PSG refuse de paniquer en pleine tempête
09 mars , 15:00
L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029
09 mars , 14:30
De Zerbi viré, une star de l'OM a adoré
09 mars , 14:00
L’ASSE a recalé un buteur qui a cartonné au PSG
09 mars , 13:30
PSG : Barcola priorité du mercato, MU envoie du lourd

Derniers commentaires

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Comme pour le Pgégé, LE match essentiel du LoL sera le match retour… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷

OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand

Pourquoi? Bah tu l'as dit... Panic Buy...

OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca

J ai l habitude de plaisanté ici mais Fonseca fait de la merde mais il fait avec ce qu il a .... moi je me demande ce qu il se passe a l infirmerie ...

Le PSG refuse de paniquer en pleine tempête

Avec quelques alignements de planètes, on aura le retour efficace des cadres avec l’enthousiasme du collectif retrouvé … 🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029

on est pas pret de connaitre un joueur de votre centre de formation a vous lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading