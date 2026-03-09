Le PSG refuse de paniquer en pleine tempête

Les supporters du PSG sont de nature optimiste après une année 2025 inouïe, mais avant de croiser Chelsea en Ligue des champions, la défaite de vendredi face à Monaco a confirmé que le Paris 2026 était loin d'être une terreur.

L'Equipe. Toujours en tête du classement de Ligue 1, mais avec un seul point d'avance sur le RC Lens, le Paris Saint-Germain ne fait actuellement plus peur à personne. La dernière vraie grosse victoire des champions d'Europe remonte au 5-0 mis à l'Olympique de Marseille, mais sinon les récentes prestations de l'équipe de Luis Enrique font que le PSG n'est plus réellement favori pour gagner la Ligue des champions. Et avant même de croiser la route de Chelsea, ce sont les Blues qui sont les favoris dans cette double confrontation. Malgré ce début de tempête, et au moment où certains pensent que l'équipe de la capitale pourrait finir avec une saison blanche , un an après avoir tout gagné, Luis Enrique et les dirigeants parisiens n'ont aucune crainte, confirme

Jusqu'ici tout va bien au PSG

Honnêtement, tout est calme. Comme à la même époque, la saison dernière, juste avant d'affronter Liverpool, notre discours est le même : être soudés, se battre les uns pour les autres et ne rien lâcher », explique cette source. Dans les tribunes du Parc des Princes, on est également convaincu que rien de grave ne peut arriver, les souvenirs de l'incroyable épopée de 2025 étant encore dans toutes les têtes. Globalement, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers seraient capables de hausser brutalement leur niveau quand il le faut. Même Dans le quotidien sportif, une source interne au Paris Saint-Germain confirme que la sérénité est encore absolue au sein du club. «», explique cette source. Dans les tribunes du Parc des Princes, on est également convaincu que rien de grave ne peut arriver, les souvenirs de l'incroyable épopée de 2025 étant encore dans toutes les têtes. Globalement, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers seraient capables de hausser brutalement leur niveau quand il le faut. Même Luis Enrique continue de faire passer un message très positif à chacune de ses conférences de presse , l'entraîneur espagnol n'a peur de rien. Et ce n'est pas une attitude de façade, puisqu'un ancien joueur du PSG avoue que l'Espagnol est réellement comme cela.

Alexandre Letellier, l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain témoigne dans le quotidien sportif que Luis Enrique ne joue pas un rôle dans sa communication extrêmement positive vers le public. « Il a toujours été comme ça. Même s'il est très exigeant et dur, il positive. Je me souviens de la défaite à Newcastle, il avait été positif le lendemain, ça nous avait même étonnés. Il a évidemment cherché à comprendre la défaite mais, avec des statistiques et de la vidéo, il a terminé sur les points positifs pour nous aider à rebondir », explique Alexandre Letellier.