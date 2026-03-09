Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Le Real le presse, Mbappé hausse le ton

Kylian Mbappé09 mars , 16:00
parEric Bethsy
Victime d’une entorse du genou gauche, Kylian Mbappé prend le temps de se soigner. Le Real Madrid attend son retour avec impatience, alors que le Français refuse de revenir diminué.
Kylian Mbappé a fait son retour à Madrid. La semaine dernière, l’attaquant du Real s’est rendu à Paris pour des raisons médicales. Le Français a rencontré un spécialiste pour soigner son entorse du genou gauche. Pour le Merengue, la blessure est loin d’être banale dans la mesure où ses douleurs étaient apparues en décembre dernier. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait ensuite serré les dents pour aider son équipe. Mais il n’est plus question pour lui de se sacrifier, prévient le journaliste Antoine Simonneau, qui décrit un joueur remonté contre son club.
« Il a été en France pour avoir un autre avis, a relayé notre confrère sur la Cadena Ser. Il ne fait pas confiance aux médecins du Real Madrid parce qu'ils ne trouvent pas le traitement adéquat pour qu'il guérisse de sa blessure. Il a cette blessure depuis trois mois, même si c'est un peu sa faute parce qu'il a joué blessé pour atteindre le record anecdotique de Cristiano Ronaldo. Ce n'était pas une bonne idée. Il n'est pas à 100%, et son objectif est de jouer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Il y a aussi la Liga et la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il ne voulait pas compromettre sa fin de saison avec le Real Madrid et sa présence au Mondial. »

Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à MadridMbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid
« Son entourage a fait savoir qu'il ne reviendrait pas avant d'être à 100%. Il ne veut plus prendre de risques et jouer avec des douleurs, comme il l'a fait ces deux derniers mois et demi, a souligné le correspondant de L’Equipe en Espagne. Il a été en France parce que sa blessure ne guérit pas, et pour trouver un traitement. Il a été voir un des meilleurs spécialistes de ce type de blessure en France qui s'est occupé de Karim Benzema. » Alors que le Real Madrid l’attend pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City le 17 mars, Kylian Mbappé ne se fixe aucune date de retour.
