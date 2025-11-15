OM : Pavard secoue le vestiaire

Benjamin Pavard a récemment décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant les rangs de l'OM. Le défenseur français ne compte pas faire de la figuration dans la cité phocéenne.

L' OM a eu le nez fin l'été dernier sur le marché des transferts en parvenant à recruter des joueurs comme Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard. L'ancien du Bayern Munich ou encore de l'Inter est d'ailleurs plus déterminé que jamais pour remporter des titres avec les Phocéens. Tout n'est pas encore parfait pour lui sur la Canebière mais le Français ne manque pas d'expérience à revendre. Il souhaite aussi apporter une mentalité de gagnant à l'Olympique de Marseille, qui n'est pas loin selon lui de franchir un cap.

Pavard a faim de titres avec l'OM

Lors d’une interview accordée pour la chaîne Twitch de l’OM, Benjamin Pavard en a en effet dit plus sur ses ambitions sous la tunique phocéenne. Et ça a le mérite d'être clair : « Moi je veux gagner un titre, voire deux. On a les joueurs pour, on a le public aussi. Cela fait longtemps qu’ils attendent de gagner quelque chose donc on se doit de tout donner sur le terrain. Moi qui suis là au quotidien, je peux dire que l’on ne lâche rien, on est au détail près, il y aura des moments de bas, il ne faudra pas lâcher. Il y aura des matchs importants à jouer, un Trophée des Champions aussi en janvier. Moi je veux gagner avec Marseille ».

Benjamin Pavard a récemment fait partie des joueurs de l'OM qui n'ont pas été vraiment rassurants, notamment lors des rencontres disputées en Ligue des champions. Il n'est jamais facile de s'adapter à un club comme Marseille mais ce dernier aura besoin des qualités de l'ancien du LOSC pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. En tout cas, Benjamin Pavard est de son côté motivé pour aider les Phocéens, lui qui n'est pour l'instant que prêté par l'Inter à l'OM.