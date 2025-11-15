ICONSPORT_271029_0387
OM : Sacha Boey attendu au mercato d'hiver

15 nov.
Claude Dautel
Au coeur de l'été dernier, le nom de Sacha Boey a longtemps circulé du côté de Marseille. Le défenseur du Bayern Munich plaît énormément à Medhi Benatia, mais l'affaire ne s'était pas concrétisée. L'OM est de nouveau cité dans le dossier.
Afin de concurrencer Amir Murillo, et de permettre à Timothy Weah de monter un peu plus, l'Olympique de Marseille a tenté d'obtenir le prêt de Sacha Boey au début du mois d'août. Mais finalement, l'entraîneur du Bayern Munich n'a pas donné de bon de sortie au défenseur français de 25 ans, qui est sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2028. L'OM est donc passé à autre chose. Mais à un mois et demi de l'ouverture du mercato d'hiver, le nom du joueur formé au Stade Rennais revient dans les discussions du côté de Marseille. Car selon le quotidien allemand Bild, l'entraîneur du Bayern pourrait cette fois laisser partir Sacha Boey en janvier prochain.

Sacha Boey sur le marché en janvier 2026 ? L'OM est là

Vincent Kompany a plusieurs fois fait confiance à Sacha Boey en Bundesliga, mais c'est clairement nettement moins le cas en Ligue des champions, où le défenseur français n'a jamais été titularisé cette saison. Lors des deux derniers matchs, contre Bruges et le PSG, Boey est même resté sur le banc de touche, ce qui n'est pas rassurant. Alors, au moment où l'entraîneur du Bayern Munich laisse la porte ouverte à un départ de son joueur en janvier prochain, deux ans après avoir signé en provenance du Galatasaray, la rumeur Olympique de Marseille est relancée par le tabloïd allemand.

Boey entre Marseille et la Turquie ?

Cependant, si l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi est un point de chute possible pour Sacha Boey lors du prochain mercato d'hiver, ce n'est pasla seule. Nos confrères allemands affirment qu'un club turc souhaite faire revenir le défenseur français dans un championnat qu'il connaît bien. Ce club, possible concurrent de l'Olympique de Marseille, c'est Galatasaray, dont Boey a porté le maillot 83 fois entre 2021 et 2024. Le club stambouliote avait en effet recruté le défenseur du Stade Rennais pour 5,6 millions d'euros avant qu'il ne soit cédé au Bayern Munich pour 30 millions d'euros.
Dans cette possible signature de Sacha Boey, l'Olympique de Marseille a l'avantage d'avoir des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions et tout comme Galatasaray d'être qualifié pour la Ligue des champions. À voir si l'OM ira au bout de ce dossier, où tournera définitivement le dos au défenseur français.
Loading