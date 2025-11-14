OM : Blessé avec sa sélection, il ne rentre pas à Marseille

Important dans le onze de Roberto de Zerbi, Amir Murillo s’est blessé pendant cette trêve internationale. Le Panaméen n’a pas pu disputer la rencontre de cette nuit contre le Guatemala. Mais rien de grave pour le joueur marseillais qui va pouvoir rejouer contre le Salvador.

Le Panama est allé chercher un succès important dans sa quête d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde. La Marea Roja s’est imposée face au Guatemala dans la nuit de jeudi à vendredi. Deuxième du groupe à égalité du surprenant Suriname, le Panama jouera sa chance ce mercredi face au Salvador. Mais pour la sélection, mauvaise nouvelle avant la rencontre. Malgré cette victoire, Thomas Christiansen a perdu Amir Murillo . Le joueur de l’Olympique de Marseille s’est blessé avant le match selon la presse locale. La nature de la blessure n’a pas été précisée.

Plus de peur que de mal pour Murillo

Cependant, bonne nouvelle pour Roberto de Zerbi, ce petit pépin physique n’est pas si grave. Le joueur devrait être de retour pour le prochain match international la semaine prochaine. « Il semblerait qu'Amir Murillo soit blessé et ne pourra pas disputer le match contre le Guatemala. Sa rééducation est déjà en cours afin qu'il soit prêt pour la rencontre face au Salvador, » explique le journaliste Ricardo Icaza avant le match contre le Guatemala.

L’Olympique de Marseille devra surveiller la situation de son joueur. Le club de la cité phocéenne ne fait que trop rarement sans Amir Murillo depuis le début de la saison. L’international panaméen (90 sélections) est le septième joueur le plus utilisé par De Zerbi cette saison (940 minutes). Vendredi prochain, l’OM aura un déplacement important à Nice. Cependant, les joueurs en sélection sur les continents américains ne joueront que dans la nuit de mardi à mercredi. Ce qui n’offre que très peu de repos avant de retrouver le championnat. Roberto De Zerbi va donc devoir ménager un effectif déjà touché par les blessures.