OM : Di Gregorio à Marseille, accord total annoncé en Italie

OM : Di Gregorio à Marseille, accord total annoncé en Italie

OM19 août , 8:00
parCorentin Facy
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A la recherche d’un gardien pour compenser le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, l’OM passe la seconde pour s’offrir Michele Di Gregorio, le gardien italien de la Juventus Turin.
L’Olympique de Marseille attend toujours désespérément sa première recrue du mercato estival. Le club phocéen doit vendre pour pouvoir enregistrer de nouvelles recrues et pourtant, des renforts sont urgents à certains postes. Un gardien de but est notamment attendu pour remplacer Geronimo Rulli, vendu à Manchester City pour près de 5 millions d’euros. Marcin Bulka ne sera pas l’heureux élu… qui pourrait finalement être Michele Di Gregorio.
Titulaire à la Juventus Turin la saison dernière (30 matchs disputés, 14 clean-sheets), le gardien de 29 ans est poussé vers la sortie après la signature de Guglielmo Vicario en provenance de Tottenham. Le site Tutto Juve confirme que les négociations se sont intensifiées au cours des 72 dernières heures entre le club turinois, l’Olympique de Marseille et les représentants de Michele Di Gregorio.
Au point de conclure rapidement une arrivée du gardien italien à l’OM ? « Ces discussions auraient révélé une volonté générale de conclure l’affaire » affirme le média transalpin, pour qui les discussions ont très bien avancé au cours des trois derniers jours entre les trois parties. Tutto Juve explique néanmoins qu’un obstacle de taille existe : la direction olympienne ne peut rien proposer de plus sexy qu’un prêt, tandis que la Juventus Turin aurait préféré un transfert définitif pour ne pas avoir à gérer, de nouveau, l’avenir de Michele Di Gregorio en 2027.

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Reste que pour le club turinois, économiser le salaire du gardien italien est indispensable. Il n’est donc pas impossible qu’un accord soit trouvé, avec un potentiel prêt avec option d’achat. L’option marseillaise plaît en tout cas à Michele Di Gregorio, désireux de rebondir dans un club où il sera titulaire la saison prochaine. Du côté de l’OM, un prêt de l’Italien serait plus accessible financièrement qu’un potentiel transfert de Guillaume Restes, que Toulouse ne veut pas brader.
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