OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons

Comme l’été dernier, Leeds est très intéressé par Igor Paixao. Néanmoins, la signature du Brésilien en Premier League est peu probable à l’heure actuelle selon la presse anglaise.

Il y a un an, l’Olympique de Marseille signait le plus gros transfert de son histoire avec l’arrivée d’Igor Paixao en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 30 millions d’euros. Dans ce dossier mené par Medhi Benatia, le club olympien a devancé Leeds United, également très chaud pour faire venir l’ailier brésilien de 25 ans. Un an plus tard, et alors que Paixao sort d’une saison correcte à Marseille avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Leeds United est revenu à la charge pour tenter de s’offrir le natif de Macapa.

Le média spécialisé The Leeds Press confirme l’intérêt du club de Premier League pour Igor Paixao. Néanmoins, la source avance qu’un transfert de l’attaquant de l’Olympique de Marseille en Angleterre cet été n’a quasiment aucune chance de voir le jour. Deux raisons sont avancées. La première, c’est le prix fixé par Frank McCourt pour une potentielle vente de sa star offensive. Le propriétaire américain de l’OM ne veut pas entendre parler d’un départ pour moins de 50 millions d’euros, un an seulement après avoir déboursé 30 millions d’euros pour le recruter.

Leeds juge le dossier Paixao trop complexe

Deuxième raison qui freine les ardeurs de Leeds United : la volonté du joueur. Comme indiqué par ailleurs, Igor Paixao souhaite rester à Marseille. Le joueur de 25 ans a réalisé une saison correcte en 2025-2026 mais il estime qu’il n’a pas démontré tout ce dont il était capable. Paixao est heureux en France et n’a aucunement envie de partir, malgré les gros doutes sur la compétitivité de l’OM l’an prochain.