OL : Endrick commence à regretter son choix

De retour suite à un prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick espérait s’imposer dans les rotations de José Mourinho au Real Madrid. Mais l’arrivée d’un nouveau concurrent change la donne pour l’attaquant brésilien, en pleine réflexion sur son avenir.

Endrick a peut-être pris la mauvaise décision. Relancé pendant son prêt à l’Olympique Lyonnais en deuxième partie de saison dernière, l’attaquant du Real Madrid avait l’opportunité de prolonger son aventure chez les Gones avec un temps de jeu garanti et la possibilité de jouer la Ligue des Champions en fonction des résultats dans les tours préliminaires. Mais le Brésilien, comme ses dirigeants dans la capitale espagnole, ont privilégié son retour à la Maison Blanche où José Mourinho semblait l’attendre à bras ouverts.

C’est donc avec enthousiasme qu’Endrick a repris l’entraînement mercredi en écourtant ses vacances accordées. Mais ça, c’était avant de recevoir la mauvaise nouvelle dès le lendemain. Le Real Madrid a surpris tout le monde jeudi en annonçant la signature de Carlos Espi. Sans que l’information ne filtre dans les médias, le club madrilène a payé sa clause libératoire à 25 millions d’euros pour l’arracher à Levante. L’Espagnol étant un pur avant-centre, qui plus est avec un grand gabarit qui offre un profil jusqu’ici manquant dans l’effectif, Endrick peut à nouveau se sentir menacé.

Le Real lui ouvre la porte

Son sourire retrouvé après l’annonce du départ de Gonzalo Garcia à Fulham n’a sans doute pas duré très longtemps. Le quotidien AS confirme d’ailleurs la tendance négative pour l’international brésilien. Certes, le Real Madrid exclut l’idée d’un transfert définitif, mais un nouveau départ en prêt n’est pas à exclure. Aucune décision n’est actée pour le moment, et surtout pas dans l’esprit d’Endrick qui commence sérieusement à douter, écrivent nos confrères. Finalement, l’ancien Lyonnais pourrait bien finir par regretter la place laissée à Loïs Openda.