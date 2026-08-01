OM : L'agent de Rulli est à Manchester

D’accord avec Manchester City pour une potentielle arrivée cet été, le gardien de l'OM Geronimo Rulli attend que son transfert se finalise. Son agent est en Angleterre.

Finaliste de la Coupe du monde avec l’Argentine, Geronimo Rulli sort de deux bonnes saisons à l’Olympique de Marseille. Ses performances ont attiré l’attention de Manchester City, qui souhaite le recruter pour en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma . Rulli et le club anglais ont quasiment trouvé un accord, et les négociations se poursuivent. La preuve, l’agent du gardien de l’OM était à Manchester ce samedi pour continuer à discuter.

Selon les derniers échos de la presse anglaise et française, il n’existe cependant aucun accord entre Marseille et Manchester City à ce stade. Le vice-champion d’Angleterre propose 2 millions d’euros pour le gardien argentin, dont le contrat expire dans un an, soit en juin 2027. De son côté, l’OM réclame près du double pour lâcher son gardien. Dans le même temps, Jeffrey De Lange, doublure de Rulli à Marseille depuis deux ans, est lui aussi sur le départ pour Twente aux Pays-Bas. Le chantier est donc immense à ce poste pour Grégory Lorenzi, qui a coché les noms de Guillaume Restes et de Marcin Bulka.