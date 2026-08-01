OM : L'agent de Rulli est à Manchester

OM : L'agent de Rulli est à Manchester

OM01 août , 18:50
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
D’accord avec Manchester City pour une potentielle arrivée cet été, le gardien de l'OM Geronimo Rulli attend que son transfert se finalise. Son agent est en Angleterre.
Finaliste de la Coupe du monde avec l’Argentine, Geronimo Rulli sort de deux bonnes saisons à l’Olympique de Marseille. Ses performances ont attiré l’attention de Manchester City, qui souhaite le recruter pour en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Rulli et le club anglais ont quasiment trouvé un accord, et les négociations se poursuivent. La preuve, l’agent du gardien de l’OM était à Manchester ce samedi pour continuer à discuter.
Selon les derniers échos de la presse anglaise et française, il n’existe cependant aucun accord entre Marseille et Manchester City à ce stade. Le vice-champion d’Angleterre propose 2 millions d’euros pour le gardien argentin, dont le contrat expire dans un an, soit en juin 2027. De son côté, l’OM réclame près du double pour lâcher son gardien. Dans le même temps, Jeffrey De Lange, doublure de Rulli à Marseille depuis deux ans, est lui aussi sur le départ pour Twente aux Pays-Bas. Le chantier est donc immense à ce poste pour Grégory Lorenzi, qui a coché les noms de Guillaume Restes et de Marcin Bulka.

Lire aussi

OM : Rulli s'en va, Marseille mise sur Guillaume Restes !OM : Rulli s'en va, Marseille mise sur Guillaume Restes !
OM : Rulli à Manchester City, c'est presque faitOM : Rulli à Manchester City, c'est presque fait
Articles Recommandés
Capture d’écran 2026-08-01 à 14.24.53
Foot Mondial

Racisme en Argentine, une vérité inattendue éclate

La Compo De Lens Contre Villarreal 20h Sur Ligue1
Lens

La compo de Lens contre Villarreal (20h sur Ligue1+)

La Fiorentina Accroche Le Real Madrid En Amical
Liga

La Fiorentina accroche le Real Madrid en amical

Accord Entre Lom Et Kebbal Paris Exige 10 Me
OM

Accord entre l’OM et Kebbal, Paris exige 10 ME

Fil Info

01 août , 20:00
Racisme en Argentine, une vérité inattendue éclate
01 août , 19:59
La compo de Lens contre Villarreal (20h sur Ligue1+)
01 août , 19:54
La Fiorentina accroche le Real Madrid en amical
01 août , 19:30
Accord entre l’OM et Kebbal, Paris exige 10 ME
01 août , 19:10
PSG : Doublure d’Hakimi, Guéla Doué refuse le job
01 août , 19:03
Mbappé et Giroud offrent un large succès au LOSC
01 août , 19:02
Carton offensif pour l’ASSE contre Venise
01 août , 18:40
OL : Endrick commence à regretter son choix
01 août , 18:20
EdF : Zidane remplit le Stade de France en 24 heures

Derniers commentaires

PSG : Marquinhos prend une décision courageuse

Il fait partie des meubles .On le garde encore un an

PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

c'est loin d'etre fait!Doué veut jouer et etre titulaire

PSG : 60 ME ou Godts ne vient pas, l'Ajax fixe les règles du jeu

40-45 pas plus

PSG : 60 ME ou Godts ne vient pas, l'Ajax fixe les règles du jeu

Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée

PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert

Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading