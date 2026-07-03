OM : Naming du Vélodrome, Stéphane Richard a choisi le moins cher

OM : Naming du Vélodrome, Stéphane Richard a choisi le moins cher

OM03 juil. , 9:20
parGuillaume Conte
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Stéphane Richard est à pied d'oeuvre pour redresser l'OM sur le plan financier. Ses premières opérations privilégient-elles la vitesse à un meilleur rendement ?
En poste officiellement depuis deux jours, Stéphane Richard n’a pas attendu le 1er juillet pour passer à l’action. Il a du gérer de nombreux dossiers chauds et avoue bien qu’il a déjà une grosse charge de travail derrière lui. Outre les passages tumultueux devant les instances (DNCG et UEFA), le président de l’OM est en charge de ramener les comptes dans le vert. Cela passe par des ventes au mercato mais aussi des partenariats et des sponsors à dénicher.

D'autres sociétés plus généreuses que CEPAC snobées ?

L’OM ira donc faire un stage en Cote d’Ivoire cet été, dans un deal revu à la hausse avec l’office de tourisme « Sublime Cote d’Ivoire », qui existait déjà mais ne donnait pas satisfaction. Il vient aussi d’y avoir le naming du Vélodrome, qui ne s’appelle désormais plus Orange, mais CEPAC Vélodrome. C’est la Caisse d’Epargne du sud de la France qui a été choisie, et le nouveau patron de l’OM s’en est félicité.
« Plusieurs discussions ont eu lieu avec différents candidats, mais la Caisse d'Épargne CEPAC s'est rapidement imposée. Au-delà de l'aspect financier, nous recherchions un partenaire capable de décider rapidement, profondément ancré sur le territoire et partageant les valeurs de l'Olympique de Marseille. La continuité était également importante afin d'éviter toute période d'incertitude autour du Vélodrome », a livré Stéphane Richard en conférence de presse.
Comme il le fait savoir, l’aspect financier n’a pas été le seul à être pris en compte. En effet, selon les informations de La Provence, le dead signé avec la Caisse d’Epargne n’est pas foncièrement mauvais, puisqu’il porte sur 7 ans et est à un niveau légèrement supérieur à celui d’Orange qui existait auparavant. Mais Stéphane Richard avait sur la table de meilleures offres, auxquelles il n’a pas voulu donner suite.
La raison invoquée est la rapidité avec laquelle la CEPAC était prête à prendre ce « naming », alors que d’autres sociétés plus généreuses étaient encore au stade de négociations. Un choix fait par rapport à la rapidité plus que le montant financier de l’opération, qui montre bien que Stéphane Richard n’a pas de temps à perdre pour tenter de renflouer l’OM.

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OL : Genesio peut perdre gros à cause de l’OM

Que les raisons soient variés montrent que dans celles-ci il peut y avoir une qui relève du seum. Troll ou pas. Après ce n'est pas la grande majorité je te l'accorde, cependant j'ai quand même bien l'impression que l'ensemble, à des degrés divers ok, aurait préféré qu'il ne vienne pas. Et par le fait, cette ensemble, a une insatisfaction qui peut aller pour certains jusqu'au seum, exprimé ou non.

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Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.

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