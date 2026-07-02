OM : Beye fait ses adieux, un pays le supplie

Habib Beye a dit au revoir au peuple marseillais après seulement quelques mois passés à l'OM. Il est vivement convié à un rebond à la tête de la sélection du Sénégal.

Débarqué de l’OM cette semaine, Habib Beye a confirmé son départ dans un message sur Instagram. A ses suiveurs, le technicien franco-sénégalais a tenu à souligner à quel point l’aventure marseillaise, qui a malheureusement été très courte pour lui, l’avait marquée.

« Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille », a livré l’ancien capitaine de l’OM, qui a de grandes chances de retrouver le club phocéen dans les années à venir, mais aux Prud’hommes après son limogeage de façon unilatérale.

En attendant, même s’il n’a pas encore été approché officiellement en ce sens, son nom est déjà murmuré pour occuper le poste de sélectionneur du Sénégal. Sous son intervention sur Instagram, de nombreux messages lui demandant de venir prendre les commandes des Lions de la Teranga ont été publiés, alors que le pays africain vient de se faire sortir de la Coupe du monde après une prestation décevante et un écroulement contre la Belgique.