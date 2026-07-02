OM : Beye fait ses adieux, un pays le supplie

OM : Beye fait ses adieux, un pays le supplie

OM02 juil. , 20:30
parGuillaume Conte
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Habib Beye a dit au revoir au peuple marseillais après seulement quelques mois passés à l'OM. Il est vivement convié à un rebond à la tête de la sélection du Sénégal.
Débarqué de l’OM cette semaine, Habib Beye a confirmé son départ dans un message sur Instagram. A ses suiveurs, le technicien franco-sénégalais a tenu à souligner à quel point l’aventure marseillaise, qui a malheureusement été très courte pour lui, l’avait marquée.
« Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille », a livré l’ancien capitaine de l’OM, qui a de grandes chances de retrouver le club phocéen dans les années à venir, mais aux Prud’hommes après son limogeage de façon unilatérale.
En attendant, même s’il n’a pas encore été approché officiellement en ce sens, son nom est déjà murmuré pour occuper le poste de sélectionneur du Sénégal. Sous son intervention sur Instagram, de nombreux messages lui demandant de venir prendre les commandes des Lions de la Teranga ont été publiés, alors que le pays africain vient de se faire sortir de la Coupe du monde après une prestation décevante et un écroulement contre la Belgique.
Habib Beye, qui a toujours su rebondir dans sa carrière jusqu’à présent, va-t-il céder à la tentation ou insister pour trouver une place en Ligue 1, lui qui rêve de s’installer comme un technicien du championnat de France ?
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Derniers commentaires

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Tu ne reponds toujours pas, qu elles étaient les responsabilités de Textor, c est pourtant simple ? Il n est plus President de l OL depuis 1ans, il n est plus au conseil d administration d Eagle depuis plus de 6mois, donc dit nous qu elles étaient ses responsabilités ? Coupeur d orange à la mi-temps, il lavait les maillots etc... dit nous ?

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C'est ce que te font croire les médias. Il est toujours aux commandes de l'OL. Et c'est tant mieux !

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Tu me parle ou tu vois encore textor à Lyon? Ce type va finir pendu dans une cave à force de magouille

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye

Genesio A Lom Le Leader Du Velodrome Nest Pas Fan

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