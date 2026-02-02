OM : Murillo provoque De Zerbi

Pointé du doigt par Roberto De Zerbi, Amir Murillo se retrouve poussé vers la sortie. Une sanction incompréhensible pour le latéral droit de l’Olympique de Marseille, à qui l’entraîneur italien a donné plus d’explications en conférence de presse.

Quand il n'y a plus d'issue, reste toi-même », a réagi le Panaméen dans un message énigmatique sur Instagram. On comprend tout de même une certaine incompréhension chez le nouvel indésirable. Encore un drôle de feuilleton à l’Olympique de Marseille . Jugé fautif sur plusieurs buts récemment encaissés, Amir Murillo a eu droit au recadrage de Roberto De Zerbi à l’entraînement. Pire encore, le latéral droit a été envoyé en réserve et se retrouve poussé vers la sortie. «», a réagi le Panaméen dans un message énigmatique sur Instagram. On comprend tout de même une certaine incompréhension chez le nouvel indésirable.

Amir Murillo comprendra peut-être davantage sa sanction après les explications de Roberto De Zerbi en conférence de presse. « Je pense que tout le monde voit les buts pris sur des touches, les buts à quelques secondes de la fin ou quand on gagne 2-0 à la 82e et qu'on nous remonte, a réagi le coach italien. L'erreur footballistique, je l'accepte, je le dis toujours et je le pense. J'en fais plus que tout le monde. Mais il y a une chose que je veux voir chez mes joueurs, c'est cette faim. Je veux que tout le monde la voit. Si je prends une décision de ce genre, c'est parce que j'ai sûrement mes raisons sur le terrain. »

Murillo n'a plus faim

« Murillo est une bonne personne, je l'aime beaucoup, c'est un joueur très fort. Mais celui qui n'a pas faim ne joue pas et ne vient pas avec moi. S'il faut perdre, on perd, mais avec cette faim. La même faim qu'a eue Mason Greenwood samedi à Paris (2-2 contre le PFC). Samedi, je peux dire qu'il a compris ce que je demandais de lui, le fait d'être plus complet. Je l'ai beaucoup poussé, je l'ai "bastonné" à la fois pour lui et pour le club. Murillo est l'un des rares joueurs qui sont venus manger chez moi. Il sait à quel point je lui ai donné de l'affection. Mais je veux des gens qui ont faim. Sinon, on continuera à prendre des buts sur des touches », s’est justifié l’entraîneur de l’OM alors que l’international panaméen était régulièrement aligné.