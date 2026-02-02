grace a l om la ligue 1 fait un carton au panama amir murillo 384991

OM : Murillo provoque De Zerbi

OM02 févr. , 17:00
parEric Bethsy
4
Pointé du doigt par Roberto De Zerbi, Amir Murillo se retrouve poussé vers la sortie. Une sanction incompréhensible pour le latéral droit de l’Olympique de Marseille, à qui l’entraîneur italien a donné plus d’explications en conférence de presse.
Encore un drôle de feuilleton à l’Olympique de Marseille. Jugé fautif sur plusieurs buts récemment encaissés, Amir Murillo a eu droit au recadrage de Roberto De Zerbi à l’entraînement. Pire encore, le latéral droit a été envoyé en réserve et se retrouve poussé vers la sortie. « Quand il n'y a plus d'issue, reste toi-même », a réagi le Panaméen dans un message énigmatique sur Instagram. On comprend tout de même une certaine incompréhension chez le nouvel indésirable.
Amir Murillo comprendra peut-être davantage sa sanction après les explications de Roberto De Zerbi en conférence de presse. « Je pense que tout le monde voit les buts pris sur des touches, les buts à quelques secondes de la fin ou quand on gagne 2-0 à la 82e et qu'on nous remonte, a réagi le coach italien. L'erreur footballistique, je l'accepte, je le dis toujours et je le pense. J'en fais plus que tout le monde. Mais il y a une chose que je veux voir chez mes joueurs, c'est cette faim. Je veux que tout le monde la voit. Si je prends une décision de ce genre, c'est parce que j'ai sûrement mes raisons sur le terrain. »

Murillo n'a plus faim

« Murillo est une bonne personne, je l'aime beaucoup, c'est un joueur très fort. Mais celui qui n'a pas faim ne joue pas et ne vient pas avec moi. S'il faut perdre, on perd, mais avec cette faim. La même faim qu'a eue Mason Greenwood samedi à Paris (2-2 contre le PFC). Samedi, je peux dire qu'il a compris ce que je demandais de lui, le fait d'être plus complet. Je l'ai beaucoup poussé, je l'ai "bastonné" à la fois pour lui et pour le club. Murillo est l'un des rares joueurs qui sont venus manger chez moi. Il sait à quel point je lui ai donné de l'affection. Mais je veux des gens qui ont faim. Sinon, on continuera à prendre des buts sur des touches », s’est justifié l’entraîneur de l’OM alors que l’international panaméen était régulièrement aligné.
M. Murillo Bermudez

M. Murillo Bermudez

6543765437 Âge 29 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts2
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
OM
OM

L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo

ICONSPORT_247707_0015
FC Nantes

Abakar Sylla prêté au FC Nantes

HAK28IpWkAAsH6-
Liga

Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME

ICONSPORT_286569_0143
OL

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Fil Info

02 févr. , 18:50
L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo
02 févr. , 18:40
Abakar Sylla prêté au FC Nantes
02 févr. , 18:36
Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME
02 févr. , 18:30
OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer
02 févr. , 18:16
OM : Himad Abdelli signe enfin à Marseille
02 févr. , 18:05
OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel
02 févr. , 18:02
Bouna Sarr revient à Metz onze ans après
02 févr. , 18:00
Le Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fou
02 févr. , 17:40
Sept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des champions

Derniers commentaires

PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire

On s'en fout de savoir le pourquoi du comment on en est arrivé là, le fait est qu'il y a bien une concurrence avec Lens pour le titre et qu'absolument rien n'est flingué. Le PSG n'est pas aussi efficace qu'il est dominateur, on voit que régulièrement des équipes peuvent espérer faire un coup. Alors oui on récupère au fur et à mesure nos absents mais ils ont besoin de temps pour redevenir compétitif. Et on a vu par le passé que plusieurs équipes nous ont soufflé le titre. Ce fatalisme merdique est épuisant, on est dans le genre de saison où justement on est prenable, profitons de cette concurrence qui, en effet ne va pas forcément durer à long terme.

OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel

1.5 M c'est cher le prêt

Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

Oh ça yest tu as fini l'école, tu as appris quoi aujourd'hui mon grand ? Que Charles Martel avait arrêté les arabes à Poitiers en 732, et tu lui as dit qu'il se trompé et qu'ils avaient pris Paris? Et que la prof de geo se trompe "que la terre elle est plate d'abord !"

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

J’adore les Mme IRMA🤣

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Oui, et on fera notre dernier match contre eux !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading