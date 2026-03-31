Mohamed Bouhafsi ICONSPORT_185592_0070

OM : Mohamed Bouhafsi président, Frank McCourt valide

OM31 mars , 8:40
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un président pour succéder à Pablo Longoria, Frank McCourt explore actuellement une piste complètement inattendue, celle de Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste spécialisé dans le mercato sur RMC.
Le départ de Pablo Longoria a été officialisé il y a quelques jours et depuis, l’Olympique de Marseille cherche activement son futur président. Le club phocéen est à un tournant de son histoire récente, Frank McCourt ayant également confirmé au JDD le départ à venir de Medhi Benatia. Les grandes manoeuvres vont donc commencer, et elles pourraient débuter par une annonce totalement inattendue. Au micro de RMC, le journaliste Daniel Riolo a confié que l’actuel favori pour prendre la succession de Pablo Longoria était Mohamed Bouhafsi.
Le journaliste tient la corde et coche plusieurs cases aux yeux du boss de l’OM. « Le nom qui circule le plus, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connait Frank McCourt, il connait Medhi Benatia qui va partir, il connait Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants » a glissé Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo lâche le nom de Mohamed Bouhafsi

« Je sais que ça l’intéresse, je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie. Tout le monde connait les liens qui nous unissent. Mais si je le dis, c’est que son nom circule. Que je trouve que c’est une bonne idée, comme j’aurais donné mon avis pour n’importe qui d’autre, et je trouve que c’est une bonne idée. Je ne cache rien, les gens savent qu’on est très proches » a assuré Daniel Riolo, dont la fiabilité des informations n’est plus à remettre en question, notamment lorsque cela touche les instances ou la direction des clubs.
Mohamed Bouhafsi semble donc bel et bien en très bonne position dans la short-list de Frank McCourt et de ses équipes pour prendre la succession de Pablo Longoria. Une piste inattendue qui donne globalement le sourire aux supporters olympiens, qui savent à quel point Mohamed Bouhafsi est un amoureux de l’OM. Même si certains n’oublient pas de rappeler que le journaliste de France 5 n’a aucune expérience en tant que dirigeant, ce qui pourrait jouer contre lui dans un club avec une telle pression et une telle exigence.
0
Articles Recommandés
Ruddy Buquet ICONSPORT_362107_0065
OL

Angers-OL : Ruddy Buquet désigné, Lyon enrage

Omar Da Fonseca ICONSPORT_239653_0281
TV

TV : Omar Da Fonseca sur le départ, BeInSports répond

ICONSPORT_363077_1111
Equipe de France

Le Sénégal manque de respect à la France

ICONSPORT_362618_0303
OL

Malick Fofana, c’est bien une très mauvaise nouvelle

Fil Info

31 mars , 11:00
Angers-OL : Ruddy Buquet désigné, Lyon enrage
31 mars , 10:40
TV : Omar Da Fonseca sur le départ, BeInSports répond
31 mars , 10:20
Le Sénégal manque de respect à la France
31 mars , 10:00
Malick Fofana, c’est bien une très mauvaise nouvelle
31 mars , 9:40
EdF : Dugarry martyrise Cherki le Zidane light
31 mars , 9:20
PSG : Un joueur du Bayern Munich poussé à Paris
31 mars , 9:12
Le Ghana vire son sélectionneur !
31 mars , 9:00
Bosnie-Italie : L’Italie soupçonnée de tricherie
31 mars , 8:20
Match perdu et point de pénalité, l’OL a eu très chaud

Derniers commentaires

Alerte au PSG, Chevalier en plein cauchemar

Actuellement Safonov est plus efficace que lui donc il joue c'est le foot.Mais il doit bosser et il pourra peut etre

Malick Fofana, c’est bien une très mauvaise nouvelle

l'offre et la demande tu connais pas ? dc arrete de dire des bétises aussi grosse que toi

France : Tolisso humilié, son père s'en mêle

Bein oui sans doute mais ca n'ouvrira pas la porte a Tolisso.... Koné qui etait absent de ce rassemblement sera appellé a l aplace de camavinga du coup... Et le reste ZAIRE, TCHOUAMENI, Rabiot, Ngolo, et voila quoi 5 pour 2 postes...

L’OM après la France pour Didier Deschamps ?

Non ... Je suis lucide.

Malick Fofana, c’est bien une très mauvaise nouvelle

Tout ca nous montre que le choix d'avoir vendu Mikau plutot que le tres surcoté Fofana fut un tres mauvais choix....CQFD! Les faits sont là en tout cas!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading