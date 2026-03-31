OM : Mohamed Bouhafsi président, Frank McCourt valide

A la recherche d’un président pour succéder à Pablo Longoria, Frank McCourt explore actuellement une piste complètement inattendue, celle de Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste spécialisé dans le mercato sur RMC.

Le départ de Pablo Longoria a été officialisé il y a quelques jours et depuis, l’Olympique de Marseille cherche activement son futur président. Le club phocéen est à un tournant de son histoire récente, Frank McCourt ayant également confirmé au JDD le départ à venir de Medhi Benatia. Les grandes manoeuvres vont donc commencer, et elles pourraient débuter par une annonce totalement inattendue. Au micro de RMC, le journaliste Daniel Riolo a confié que l’actuel favori pour prendre la succession de Pablo Longoria était Mohamed Bouhafsi.

Le journaliste tient la corde et coche plusieurs cases aux yeux du boss de l’OM. « Le nom qui circule le plus, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connait Frank McCourt, il connait Medhi Benatia qui va partir, il connait Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants » a glissé Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo lâche le nom de Mohamed Bouhafsi

« Je sais que ça l’intéresse, je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie. Tout le monde connait les liens qui nous unissent. Mais si je le dis, c’est que son nom circule. Que je trouve que c’est une bonne idée, comme j’aurais donné mon avis pour n’importe qui d’autre, et je trouve que c’est une bonne idée. Je ne cache rien, les gens savent qu’on est très proches » a assuré Daniel Riolo, dont la fiabilité des informations n’est plus à remettre en question, notamment lorsque cela touche les instances ou la direction des clubs.

Mohamed Bouhafsi semble donc bel et bien en très bonne position dans la short-list de Frank McCourt et de ses équipes pour prendre la succession de Pablo Longoria. Une piste inattendue qui donne globalement le sourire aux supporters olympiens, qui savent à quel point Mohamed Bouhafsi est un amoureux de l’OM. Même si certains n’oublient pas de rappeler que le journaliste de France 5 n’a aucune expérience en tant que dirigeant, ce qui pourrait jouer contre lui dans un club avec une telle pression et une telle exigence.