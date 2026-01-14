La LFP gagne une bataille contre Canal+ et BeInSports et jubile

Dans un communiqué publié ce mercredi, la LFP s’est félicité du verdict de la Cour d’appel de Paris, qui a rendu des arrêts en faveur de la LFP dans le cadre de son conflit face à Canal+ et BeInSports.

« La LFP et LFP Media ont pris connaissance avec satisfaction des arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris dans le cadre des contentieux l’opposant au Groupe Canal+ et à beIN SPORTS » explique la LFP sur X après le verdict de la Cour d’appel de Paris concernant le conflit entre la LFP d’un côté et Canal+ et BeInSports de l’autre dans l’affaire qui concerne le contrat signé avec Amazon Prime en 2021. Et la Ligue de poursuivre.

« Ces arrêts confortent toutes les décisions rendues par les juridictions (dont notamment le Tribunal judiciaire de Paris, le Tribunal de commerce de Paris, l'Autorité de la concurrence, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation) depuis 2021. Ils éclairent par ailleurs de façon objective le comportement, l'état d'esprit et la stratégie des différents acteurs impliqués » précise par ailleurs la Ligue, se félicitant de la décision rendue. Avant de conclure.