La LFP gagne une bataille contre Canal+ et BeInSports et jubile

de la meme maniere je ne peux pas predire que ton mec te quittera, mais je peux dire que tu es une pive et que tu ne vaux rien
Hors sujet, j'annonce pas l'avenir, je parle des capacités des joueurs. tu saisis la difference ?
tu dois me confondre, je n'ai jamais annoncé de telles choses, je ne parie pas. Je connais trop le foot, donc je peux te parler des joueurs mais pas des résultats
Aurait il fait moins bien que Satriano ?
Sachant que medina est le plus souvent dans l'axe et que garcia est une buse..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
