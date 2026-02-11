TV : beIN Sports double Ligue 1+ et s'offre le Mondial 2026

Pressentie pour récupérer les droits de diffusion de l'intégralité des 104 matchs de la Coupe du monde 2026, la chaîne Ligue 1+ s'est finalement fait doubler dans le money time par beIN Sports.

A la surprise générale, Ligue 1+ avait récemment trouvé un accord avec la FIFA et avait même signé un contrat pour obtenir les droits de diffusion de l'intégralité des matchs de la Coupe du monde 2026 (104 au total). Pour permettre cet accord, la chaîne de la LFP avait promis près de 20 millions d'euros à la plus haute instance du football mondial, un investissement qui avait alors suscité de nombreuses interrogations. Finalement, beIN Sports, qui était aussi sur le dossier, a rudement riposté et a fini par doubler Ligue 1+ pour la diffusion du prochain Mondial, révèle L'Equipe. L'accord avec la chaîne qatarienne vaudrait aussi pour la diffusion de l'édition 2030.

beIN Sports frappe fort contre Ligue 1+

La victoire de beIN Sports sur ce dossier est tout aussi surprenante dans la mesure où lorsqu'un tel contrat est signé - ici entre la LFP et la FIFA -, la finalisation devient alors une formalité. Comme l'explique le quotidien sportif français, Yousef al-Obaidly, président de beIN Sports France en charge du dossier, et Nasser al-Khelaïfi, PDG de beIN Media Group, ne souhaitaient absolument pas voir Ligue 1+ récupérer les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 et ont réussi à doubler la chaîne concurrente au dernier moment. Pour rappel, beIN Sports est le diffuseur historique des Mondiaux depuis sa création en 2012 et le restera au moins pour celui de cette année et le prochain en 2030.

Quant à la LFP, un conseil d'administration a été convoqué en urgence ce mercredi à 15h30 afin de débattre sur les suites à donner devant cette défaite alarmante.