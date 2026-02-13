Beye bloqué par Rennes jusqu'à mardi

Viré par le Stade Rennais lundi, Habib Beye n'en a pas encore fini avec les Bretons. L'entraîneur et son ancienne direction n'ont pas trouvé d'accord concernant les indemnités de licenciement. La LFP doit trancher le litige mardi.

L'aventure d'Habib Beye à Rennes se termine vraiment en eau de boudin. Le Sénégalais a été débarqué lundi après plusieurs défaites et de nombreuses tensions en interne avec les cadres du vestiaire. L'ancien défenseur a été logiquement lâché par sa direction. Le président Arnaud Pouille n'a jamais vraiment été sur la même longueur d'onde que le coach. Annoncé comme un candidat sérieux pour diriger l'Olympique de Marseille, Beye n'a pourtant pas tiré un trait sur le Stade Rennais.

Aucun sou ou le jackpot pour Beye ?

Il négocie actuellement ses indemnités de licenciement avec la direction rennaise. Les positions des deux parties sont très éloignées selon RMC Sport. En effet, Beye demande une somme « importante » qui correspond à la durée restante de son contrat couplée à la reconduction automatique d'un an en cas de qualification européenne en fin de saison. Une possibilité réelle puisque Rennes était 6e quand il a été limogé. Cela fait donc un an et demi de contrat à payer. La direction rennaise privilégie elle un licenciement pour faute grave et donc pas d'indemnités.