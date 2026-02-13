ICONSPORT_309979_0355
Habib Beye

Beye bloqué par Rennes jusqu'à mardi

Rennes13 févr. , 21:22
parMehdi Lunay
Viré par le Stade Rennais lundi, Habib Beye n'en a pas encore fini avec les Bretons. L'entraîneur et son ancienne direction n'ont pas trouvé d'accord concernant les indemnités de licenciement. La LFP doit trancher le litige mardi.
L'aventure d'Habib Beye à Rennes se termine vraiment en eau de boudin. Le Sénégalais a été débarqué lundi après plusieurs défaites et de nombreuses tensions en interne avec les cadres du vestiaire. L'ancien défenseur a été logiquement lâché par sa direction. Le président Arnaud Pouille n'a jamais vraiment été sur la même longueur d'onde que le coach. Annoncé comme un candidat sérieux pour diriger l'Olympique de Marseille, Beye n'a pourtant pas tiré un trait sur le Stade Rennais.

Aucun sou ou le jackpot pour Beye ?

Il négocie actuellement ses indemnités de licenciement avec la direction rennaise. Les positions des deux parties sont très éloignées selon RMC Sport. En effet, Beye demande une somme « importante » qui correspond à la durée restante de son contrat couplée à la reconduction automatique d'un an en cas de qualification européenne en fin de saison. Une possibilité réelle puisque Rennes était 6e quand il a été limogé. Cela fait donc un an et demi de contrat à payer. La direction rennaise privilégie elle un licenciement pour faute grave et donc pas d'indemnités.
Elle lui reproche plusieurs erreurs majeures dont la mise à l'écart de Brice Samba à Lens, jugée préjudiciable pour l'équipe et réalisée sans concertation préalable. Les deux camps ont discuté jeudi au siège du club sans s'entendre. La LFP aura peut-être le dernier mot mardi. En effet, la commission juridique de la ligue organisera une réunion de conciliation entre les deux camps pour régler le litige. Un accord à l'amiable est-il possible ? Si Beye veut signer à l'OM rapidement, ça serait la meilleure solution pour lui.
Derniers commentaires

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Par contre botafogo et moleenbeek vont y passer

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Et alors moi je sui pas du inquiet Ares il voit que lyon m marche bien il doivent se dire putin et sinon misai sur eux un morton sa vos 80 patate par exemple

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Se retire ptdr t'est encore la toi on attend que tu nous parle des sardine tu est dans la même merde MCourt va vendre il en ont marre sa fait 10 pige que ce club avence même 30 ans depuis 94 pas beaucoup de haut !??

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Non textor est encore là, Lyon appartient a eagle groupe le propriétaire de eagle groupe c'est textor, textor il c'est juste retiré côté sportif de Lyon mais il est encore là via par eagle groupe, ares quand a eux c'est juste une banque qui prete de l argent un peu comme cetelem, Ares est pas propriétaire de Lyon, c'est juste un fond d investissement a vrai dire un prêteur d argent

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Pas inquiet que Ares prenne le control de L'OL avec kang AVEC QUI IL S'ENTENDE PARFAITEMENT il ont déjà des part dans l'atletico et on pas fait de la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

