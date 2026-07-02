OM : McCourt règle un transfert américain à 45 ME

OM : McCourt règle un transfert américain à 45 ME

OM02 juil. , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OM n'arrive pas à vendre Mason Greenwood, qui veut rejoindre la Roma. Frank McCout arrive dans ce dossier pour régler ça entre propriétaires.
Après avoir laissé pendant des années Pablo Longoria s’amuser avec les transferts à l’Olympique de Marseille, Franck McCourt a sifflé la fin de la récréation. Le propriétaire n’a pas souhaité passer totalement l’éponge sur le déficit de la saison 2025-2026, laissant la DNCG taper sur son club pour mieux lui imposer des restrictions. Résultat, les salaires comme les transferts seront contrôlés, et des ventes doivent rapidement arriver si Bruno Genesio veut avoir un ou deux renforts avant le début du championnat.
Un paysage sombre, mais qui peut s’éclaircir si la vente de Mason Greenwood prend forme. L’ailier anglais n’a qu’un seul accord, c’est celui avec l’AS Roma sur son futur contrat. Convaincu que c’est le bon choix pour la suite de sa carrière, il attend que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Et c’est là que Frank McCourt entre en jeu.

Les propriétaires entrent en jeu

Selon le site romain Giallorossi.net, qui se penche sur les coulisses de l’AS Roma, cela bouge dans tous les sens depuis quelques jours dans la capitale italienne. Les dirigeants ont des échanges réguliers avec ceux de l’OM, mais cela bute toujours sur la même problématique. La Roma propose seulement 40 ME avec bonus, tandis que l’OM veut 50 ME hors bonus.
Mais désormais, cela se joue entre les « big boss », affirme le média romain, et Dan Friedkin, le propriétaire US de la Roma, et son compatriote Frank McCourt, se sont même rencontrés pour discuter de ce deal. Cela devrait déboucher sur une offre améliorée à hauteur de 45 millions d’euros, bonus compris. Suffisant pour faire craquer l’OM ? C’est McCourt qui décidera et si le terrain d’entente est trouvé, cela reste une « petite » vente pour un joueur talentueux, encore jeune et qui est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les deux dernières saisons.
Mais Marseille a besoin de vendre, Mason Greenwood n’est pas si courtisé que cela, et la Roma a des moyens financiers également limités. Un accord semble désormais proche, même si cela ne sera pas la grande rentrée d’argent espérée par l’OM, qui va voir Manchester United récupérer quasiment 20 millions d’euros sur ce transfert.

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