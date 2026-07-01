OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato

Après une longue attente, Bruno Genesio a officiellement paraphé son contrat de deux ans en faveur de l’OM. L’ancien entraîneur de Lille sait néanmoins que la mission sera particulièrement corsée.

L’Olympique de Marseille ouvre officiellement un nouveau chapitre. Le club phocéen a annoncé ce mercredi la signature de Bruno Genesio , au lendemain du départ d’Habib Beye, dont le contrat a été rompu de manière unilatérale. L’ancien entraîneur du LOSC était depuis le début de l’été la priorité absolue de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi et les trois hommes vont maintenant pouvoir travailler pour préparer la saison 2026-2027. Le mercato sera logiquement un chantier important, d’autant plus après les sanctions prises par la DNCG et par l’UEFA à l’encontre du club phocéen.

Consultant pour RMC, Eric Di Meco a croisé Bruno Genesio à Marseille ces dernières heures et a eu l’occasion de discuter avec lui. A travers cette conversation, le chroniqueur du Super Moscato Show a bien compris que le projet olympien allait être mis à mal dès cet été avec un mercato qui va principalement s’articuler autour des ventes des meilleurs joueurs de l’effectif dans le but de renflouer les caisses.

« Ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas 50 coachs sur la liste. De ce que j'ai compris, il y avait Bruno Genesio et Christophe Galtier. Ça a un peu traîné et Bruno Genesio est l'entraîneur de l’OM » a d’abord livré Eric Di Meco sur RMC avant de poursuivre.

« Cela veut dire qu'il est déterminé et qu'il connaît les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que le club va être obligé de vendre des joueurs, que l'effectif sera un peu moins glamour et prestigieux que ce qu'on a vu ces dernières années et que Bruno Genesio est prêt à relever le défi. Pour moi, il y a du positif dans le sens où il sait qu'il a un challenge particulier, important, et je le crois capable d'avoir de l'imagination, voire de lancer des petits jeunes » a conclu Eric Di Meco, confirmant la tendance des derniers jours à Marseille.

Tout le monde est à vendre et la priorité, avant de penser à se renforcer, est surtout de se délester des plus gros salaires de l’effectif. En ce sens, les départs de Greenwood, Aubameyang, Hojbjerg ou encore Kondogbia sont espérés rapidement. Mais Bruno Genesio a signé à l'OM en connaissance de cause, convaincu qu'il était qualifié pour relever tout de même ce challenge.