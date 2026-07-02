OM : Bruno Genesio s'occupe directement de la taupe

Bruno Genesio a demandé une chose bien précise à Stéphane Richard au moment de signer son contrat. Le nouvel entraineur de l'OM ne veut personne qui traine autour de lui et de ses adjoints.

Nommé ce mercredi entraineur de l’Olympique de Marseille , Bruno Genesio est un technicien confirmé qui semble taillé pour la mission. L’OM doit revoir son train de vie à la baisse, et a décidé de miser sur un homme qui connait bien la Ligue 1 et la Coupe d’Europe, qui sait se mettre le vestiaire dans la poche, et surtout garder son sang-froid quand la tempête est là.

Bruno Genesio et sa garde rapprochée

Depuis des semaines, l’accord est scellé et il ne manquait que le départ d’Habib Beye pour permettre à l’ancien entraineur de l’OL de prendre place au Vélodrome. Si cela a bien évidemment négocié autour du contrat de deux ans que vient de signer « Pep », ce dernier n’a eu que deux vrais exigences. Voir l’OM être présent en Coupe d’Europe, signe que la crainte d’une sanction suprême de l’UEFA était réelle. Et arriver avec son propre staff. Bruno Genesio est donc accompagné par quatre adjoints, des hommes de confiance nécessaires, surtout dans l’environnement marseillais.

Même si Bruno Genesio est un pur lyonnais, il a visiblement été prévenu des mauvaises influences autour du groupe professionnel chez certains dirigeants ou techniciens. Selon La Provence, le souhait du nouvel entraineur de l’OM était de faire le ménage à ce niveau, et le club est allé totalement dans son sens. Plusieurs hommes qui tournaient autour de l’équipe ont été invités à « occuper d’autres fonctions au sein du club, au centre de formation ou après de la Pro 2 ».

Le but est clairement de créer une bulle entre son staff et les joueurs, pour un vestiaire un peu plus solidaire et moins sujet aux influences extérieurs. Un souhait louable même si toujours très difficile à réaliser à l’OM, où les fuites sont nombreuses et sont toujours aussi régulières malgré la chasse à la taupe infructueuse menée par Medhi Benatia et Pablo Longoria ces derniers mois. Voire ces dernières années...

Bruno Genesio entend garder le contrôle sur le vestiaire à Marseille, une mission bien délicate mais que l’entraineur français estime possible en mettant ses hommes au postes clés.