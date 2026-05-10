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OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

OM10 mai , 20:30
parGuillaume Conte
7
En raison de sa fin de saison totalement manquée, la valeur de Mason Greenwood s'écroule. La faute aussi aux concurrents qui ne seront pas si nombreux pour le faire signer.
A l’image de la saison de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est parti très fort avant de s’écrouler totalement. L’Anglais avait tout simplement démarré son exercice en portant l’OM en Ligue des Champions et en postulant pour le titre de meilleur joueur de la saison ou au moins de meilleur buteur. Mais sur les deux derniers mois, depuis le départ de Roberto De Zerbi et l’échec en Coupe d’Europe, l’ancien de Manchester United a totalement disparu des radars. Il fait désormais plus parler pour ses frasques extra-sportives et sa défiance envers les dirigeants ou l’entraineur, que pour ses performances sur le terrain.

L'OM baisse le prix de Mason Greenwood

Une nuisance pour l’OM, mais aussi pour son futur transfert. Interdit de Premier League, Mason Greenwood n’a pas 50 destinations possibles. L’Atlético de Madrid le suit et la Juventus Turin l’apprécie, mais une vente pour une somme record de 60 à 70 millions d’euros ne semble plus d’actualité. Selon les informations de plusieurs insiders, dont Sofiane, suivi par plus de 30.000 abonnés, l’OM a bien conscience qu’il sera impossible de vendre l’Anglais pour une somme record. Un montant de 50 millions d’euros est espéré mais une offre légèrement inférieure serait même espérée.
Sachant que Manchester United possède quasiment 50 % des revenus de cette vente, Frank McCourt ne va probablement pas sauter au plafond mais le besoin d’argent et l’attitude de Greenwood empêchent visiblement l’OM de viser trop haut avec son ailier vedette.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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