Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

Grégory Lorenzi va bien devenir le futur directeur sportif de l’OM. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et l’actuel dirigeant du Stade Brestois.

Foot Mercato, qui confirme la tendance donnée dès cet après-midi par l’Equipe, un accord total a été trouvé entre le futur ex-directeur sportif du Stade Brestois et l’OM. Les deux parties, qui ont trouvé un accord oral, finalisent actuellement les derniers détails du contrat de Grégory Lorenzi avec l’Olympique de Marseille. Fin du suspense, l’Olympique de Marseille a trouvé le successeur de Medhi Benatia. Tandis que les noms de Julien Fournier ou encore de Frédéric Massara ont circulé ces derniers jours, c’est bien Grégory Lorenzi qui va devenir le futur directeur sportif du club phocéen . Selon, qui confirme la tendance donnée dès cet après-midi par l’Equipe, un accord total a été trouvé entre le futur ex-directeur sportif du Stade Brestois et l’OM. Les deux parties, qui ont trouvé un accord oral, finalisent actuellement les derniers détails du contrat de Grégory Lorenzi avec l’Olympique de Marseille.

Même s’il n’est pas encore officiellement en poste, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions de président de l’OM le 2 juillet prochain, a supervisé le processus de ce recrutement et a donné son aval pour faire de l’architecte du Stade Brestois le futur homme fort des Phocéens sur le plan sportif. Ces dernières semaines, Grégory Lorenzi était annoncé avec insistance du côté de l’OGC Nice. Plusieurs autres « grands clubs » courtisaient avec assiduité le dirigeant de 42 ans selon le média.

Après une longue hésitation et une profonde réflexion, Grégory Lorenzi a finalement opté pour l’OM, qui lui offrait de meilleures conditions financières que le Gym. Mais selon nos confrères, c’est surtout la dimension et l’ambition du projet des Marseillais qui ont fait pencher la balance. En Provence, Grégory Lorenzi ne débarquera pas seul. Le futur DS de l’OM arrive avec son frère Yannick, avec qui il formait déjà la paire au Stade Brestois. La première mission du nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille est évidente : trouver le futur entraîneur puisque sauf tremblement de terre, il ne s’agira pas d’Habib Beye, dont l’intérim pour succéder à Roberto De Zerbi s’est avéré bien décevant.