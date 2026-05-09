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Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

OM09 mai , 22:20
parCorentin Facy
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Grégory Lorenzi va bien devenir le futur directeur sportif de l’OM. Un accord a été trouvé entre le club phocéen et l’actuel dirigeant du Stade Brestois.
Fin du suspense, l’Olympique de Marseille a trouvé le successeur de Medhi Benatia. Tandis que les noms de Julien Fournier ou encore de Frédéric Massara ont circulé ces derniers jours, c’est bien Grégory Lorenzi qui va devenir le futur directeur sportif du club phocéen. Selon Foot Mercato, qui confirme la tendance donnée dès cet après-midi par l’Equipe, un accord total a été trouvé entre le futur ex-directeur sportif du Stade Brestois et l’OM. Les deux parties, qui ont trouvé un accord oral, finalisent actuellement les derniers détails du contrat de Grégory Lorenzi avec l’Olympique de Marseille.
Même s’il n’est pas encore officiellement en poste, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions de président de l’OM le 2 juillet prochain, a supervisé le processus de ce recrutement et a donné son aval pour faire de l’architecte du Stade Brestois le futur homme fort des Phocéens sur le plan sportif. Ces dernières semaines, Grégory Lorenzi était annoncé avec insistance du côté de l’OGC Nice. Plusieurs autres « grands clubs » courtisaient avec assiduité le dirigeant de 42 ans selon le média.

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Après une longue hésitation et une profonde réflexion, Grégory Lorenzi a finalement opté pour l’OM, qui lui offrait de meilleures conditions financières que le Gym. Mais selon nos confrères, c’est surtout la dimension et l’ambition du projet des Marseillais qui ont fait pencher la balance. En Provence, Grégory Lorenzi ne débarquera pas seul. Le futur DS de l’OM arrive avec son frère Yannick, avec qui il formait déjà la paire au Stade Brestois. La première mission du nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille est évidente : trouver le futur entraîneur puisque sauf tremblement de terre, il ne s’agira pas d’Habib Beye, dont l’intérim pour succéder à Roberto De Zerbi s’est avéré bien décevant.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

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On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

La citation te va très bien. Tu la confirmes en disant qu'elle est bancale, ce qui prouve que tu ne l'as pas comprise . Et "se faire traiter de con par un con", c'est exactement ce que je t'ai dit quand tu as dit que j'ai deux neurones qui se battent entre eux, alors que toi tu n'en as pas du tout. Pauvre Sergio, tu te prends pour une lumière alors que la lumière chez toi est coupée à tous les étages.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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