OM : McCourt fait une folie pour un top buteur américain

OM : McCourt fait une folie pour un top buteur américain

OM20 août , 8:20
parCorentin Facy
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En quête de bonnes affaires dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM explore la piste d’un jeune buteur américain de 18 ans valorisé à environ 10 millions d’euros sur le marché des transferts.
Inactif dans le sens des arrivées pour le moment, l’Olympique de Marseille espère encore vendre un ou deux éléments pour débloquer son mercato. Grégory Lorenzi est habitué à vivre un money-time intensif puisque bien souvent, c’est dans les derniers jours du mois d’août que le mercato du Stade Brestois se décantait. On se dirige vers un scénario identique à l’OM, où Bruno Genesio attend encore ses premiers renforts estivaux. Dans le secteur offensif, le club olympien pourrait tenter un pari avec un jeune buteur américain de seulement 18 ans.
En effet, selon les informations relayées par le compte spécialisé USMNT Only aux Etats-Unis, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Julian Hall, international U17 des USA et auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 22 matchs avec le New York Red Bull. « URGENT : L'attaquant de 18 ans de l'USYNT et des New York Red Bulls, Julian Hall, est ciblé par le club de Ligue 1, l'Olympique de Marseille » écrit le compte spécialisé sur X avant de poursuivre.

L'OM en embuscade pour recruter Julian Hall

« Hall, qui a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs cette saison, a moins de six mois restants sur son contrat avec le NYRB. Le club détiendrait apparemment une clause pour activer une prolongation d'un an. Mais même si elle était exercée, Hall quitterait probablement quand même le club pour un montant réduit plutôt que de rester » nous apprend la source. Valorisé à hauteur de 8 millions d’euros par Transfermarkt, celui qui peut jouer avec la Pologne via sa mère pourrait donc débarquer à l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato.

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