L'OM ou rien, Todibo refuse une grosse offre en Ligue 1

L'OM ou rien, Todibo refuse une grosse offre en Ligue 1

OM19 août , 23:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Cible prioritaire de l’OM en défense centrale, Jean-Clair Todibo a refusé les avances de l’AS Monaco. Le joueur de West Ham a donné son feu vert à Marseille et espère qu’un accord sera vite trouvé entre les clubs.
L’Olympique de Marseille va certainement afficher un visage new-look cette saison. Le club phocéen a déjà beaucoup dégraissé (Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina, Rulli) et va poursuivre dans ce sens lors des derniers jours du mercato pour se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Les prochains à partir pourraient bien être Aguerd et Balerdi, deux départs qui obligeront la direction olympienne à recruter en défense centrale. La priorité est connue de tous : Jean-Clair Todibo, avec qui un accord verbal a déjà été trouvé. Le défenseur de West Ham souhaite quitter les Hammers, relégués en Championship.
L’AS Monaco est également sur les rangs pour le recruter selon l’insider Abdel Hamed, qui précise toutefois que Marseille a un net avantage sur ce dossier : « Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Jean Clair Todibo s'est mis d'accord avec le club, confirmation de son entourage. Le joueur doit désormais patienter. Monaco avait pris des renseignements sur le défenseur français afin de se renforcer mais ce dernier a privilégié Marseille » a-t-il publié.
Un bon point pour l’Olympique de Marseille, qui dispose clairement de la préférence de Jean-Clair Todibo. L’ancien Niçois n’a aucunement l’intention de trahir les Aiglons pour rejoindre l’ennemi monégasque, ce qui fait les affaires de l’OM sur ce coup-là. Il ne reste plus qu’à Grégory Lorenzi de conclure l’affaire en s’accordant avec West Ham sur les conditions d’un prêt, certainement avec une grosse prise en charge du salaire par le club anglais.

Lire aussi

OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoterOM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter
Articles Recommandés
Tv Om Strasbourg A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : OM - Strasbourg : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ldc Le Programme Des Barrages Allers
Ligue des Champions

LDC : Le programme des barrages allers

Rennes Prete Un Flop En Championship
Rennes

Rennes prête un flop en Championship

Ligue1 Ouvre Officiellement La Porte A Canal
Ligue 1

Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+

Fil Info

19 août , 23:30
TV : OM - Strasbourg : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
19 août , 23:28
LDC : Le programme des barrages allers
19 août , 23:10
Rennes prête un flop en Championship
19 août , 22:40
Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+
19 août , 22:20
En crise, Nantes paie 1 ME pour un attaquant français
19 août , 22:16
Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira
19 août , 22:00
Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un
19 août , 21:40
Deux Rennes-PSG au Roazhon Park, la folle exigence
19 août , 21:20
Une défense Meïté-Cornelius contre Strasbourg, l'OM panique

Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

65M ???? Dingue

Officiel : L'AC Milan paie 65 ME pour Diego Moreira

Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

PSG : Folarin Balogun à Paris, ça chauffe très fort

Bisiness is business ! On va recuperer en vente de maillots aux IS Kang in lee style. C’est sur qu’on vendra plus qu’à Dakkar avec Mbaye ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading