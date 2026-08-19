L'OM ou rien, Todibo refuse une grosse offre en Ligue 1

Cible prioritaire de l’OM en défense centrale, Jean-Clair Todibo a refusé les avances de l’AS Monaco. Le joueur de West Ham a donné son feu vert à Marseille et espère qu’un accord sera vite trouvé entre les clubs.

L’Olympique de Marseille va certainement afficher un visage new-look cette saison. Le club phocéen a déjà beaucoup dégraissé (Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina, Rulli) et va poursuivre dans ce sens lors des derniers jours du mercato pour se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Les prochains à partir pourraient bien être Aguerd et Balerdi, deux départs qui obligeront la direction olympienne à recruter en défense centrale. La priorité est connue de tous : Jean-Clair Todibo, avec qui un accord verbal a déjà été trouvé. Le défenseur de West Ham souhaite quitter les Hammers, relégués en Championship.

L’AS Monaco est également sur les rangs pour le recruter selon l’insider Abdel Hamed, qui précise toutefois que Marseille a un net avantage sur ce dossier : « Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Jean Clair Todibo s'est mis d'accord avec le club, confirmation de son entourage. Le joueur doit désormais patienter. Monaco avait pris des renseignements sur le défenseur français afin de se renforcer mais ce dernier a privilégié Marseille » a-t-il publié.

Un bon point pour l’Olympique de Marseille, qui dispose clairement de la préférence de Jean-Clair Todibo. L’ancien Niçois n’a aucunement l’intention de trahir les Aiglons pour rejoindre l’ennemi monégasque, ce qui fait les affaires de l’OM sur ce coup-là. Il ne reste plus qu’à Grégory Lorenzi de conclure l’affaire en s’accordant avec West Ham sur les conditions d’un prêt, certainement avec une grosse prise en charge du salaire par le club anglais.