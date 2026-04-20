McCourt OM

OM : McCourt exige 100 ME, 3 stars sacrifiées

OM20 avr. , 8:40
parHadrien Rivayrand
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L'Olympique de Marseille traverse une très mauvaise passe et pourrait perdre gros en cette fin de saison. En cas de non-qualification pour la Ligue des champions, les Phocéens pourraient être contraints de se séparer de plusieurs joueurs cet été.
L’Olympique de Marseille n’est plus dans le top 4 de la Ligue 1 après sa défaite à Lorient ce samedi. Les hommes d’Habib Beye sont en grande difficulté et peinent à retrouver les ingrédients nécessaires pour relancer leur dynamique. Au vu de la concurrence dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, la tension est palpable chez les Phocéens.
Et si l’OM ne parvenait pas à se qualifier en C1, l’été s’annoncerait particulièrement agité sur la Canebière. Frank McCourt demanderait alors des ventes importantes, et plusieurs cadres de l’effectif pourraient être poussés vers la sortie. De quoi revoir les ambitions du club à la baisse.

L'OM face à des défis XXL 

Selon les dernières informations de But Football Club, Frank McCourt viserait en effet un objectif de plus de 100 millions d’euros de ventes. Dans ce contexte, Igor Paixão, Mason Greenwood ou encore Amine Gouiri seraient placés sur la liste des transferts. Si le Brésilien est annoncé en Angleterre, les deux autres joueurs suscitent des intérêts en Arabie saoudite, mais aussi en France.
Malgré les 53 millions d’euros déjà engrangés grâce au parcours en Ligue des champions, le propriétaire marseillais souhaite anticiper les futures pertes financières.

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L’Olympique de Marseille dispose encore de quelques matchs pour sauver sa saison et préserver ses ambitions futures. Le climat reste très tendu dans un vestiaire qui semble proche de l’implosion. Habib Beye devra rapidement trouver la bonne formule pour relancer son équipe.
Le week-end prochain, les Phocéens recevront l’OGC Nice dans un Stade Vélodrome qui s’annonce très critique. L’ambiance promet d’être particulièrement électrique, avec un public qui n’hésitera pas à exprimer son mécontentement si la victoire n'est pas au bout de cette confrontation contre des Aiglons en pleine lutte pour la relégation.
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Toute la question est de savoir si Sulc et Tolisso seront opérationnel poir les derniers matchs en revanche pour Fofana et Nuahma c'est sur que c'est quasi mort d'ailleurs Nuahma c'est silence radio sur son état.

OM : McCourt exige 100 ME, 3 stars sacrifiées

blablablabla

PSG : Zabarnyi c’est fini, le sketch a assez duré

le meme genre de faute de l Om sur l OL tu veux dire? mais là mouais. ça ne se siffle pas hein

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

sauf qu il a entièrement raison.

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c est quoi des yens? un dialecte de ton quartier?

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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16
Auxerre
2530510152539-14
17
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18
Metz
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