OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

L'OM a vécu un samedi cauchemardesque à Lorient, et Habib Beye se retrouve au premier rang. Dans La Provence, on pose la question qui fâche, l'ancien entraîneur de Rennes va-t-il finir la saison sur le banc de Marseille.

La Provence, on ne tergiverse pas, Habib Beye est désormais en grand danger, avant même la fin de l'actuelle saison. Le nul concédé par Lille contre Nice a légèrement atténue l'effet de la défaite de l'Olympique de Marseille au Moustoir, mais le choc a été violent pour les supporters du club phocéen. Car après quelques jours de stage, Habib Beye s'est planté dans les grandes longueurs au moment de composer son équipe, et les joueurs retenus par le coach de l'OM ont été inexistants. De quoi justifier le colossal coup de gueule de Medhi Benatia , ulcéré par ce qu'il avait vu en Bretagne. Mais désormais, en dehors des menaces de coincer les joueurs à la Commanderie jusqu'à la fin de saison, on se demande comment tout cela va se finir. Dans, on ne tergiverse pas, Habib Beye est désormais en grand danger, avant même la fin de l'actuelle saison.

Le bilan d'Habib Beye à l'OM est inquiétant

« Le technicien franco-sénégalais fêtait samedi ses deux mois de présence sur le banc olympien, et la question se pose déjà de savoir s’il fera deux de mois alors que depuis son arrivée il a subi quatre revers et une piteuse élimination en Coupe de France, pour quatre victoires », écrit le quotidien régional, qui est convaincu que le choix de faire venir Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi était une erreur. Alexandre Jacquin, chef du service des sports du quotidien régional rebondit sur ce thème : « Habib Beye excelle à l’oral. Pour autant, cela fait-il de lui un coach de haut niveau ? Son aventure à Marseille vire au fiasco... ». Du côté de l'Olympique de Marseille, on voit cependant mal comment l'actuel entraîneur pourrait être débarqué alors qu'il ne reste plus que quatre matchs. Et surtout, les joueurs semblent totalement lessivés après une deuxième partie de saison qui a été surréaliste dans les coulisses du club phocéen.

En tout cas, Habib Beye ne se sent pas menacé, puisqu'il a déjà prévu comment piquer au vif ses joueurs. « Si on doit aller jouer ces matchs avec des jeunes, on ira avec ces jeunes, parce que c’est une question d’état d’esprit. Si l’OM finit plus loin que les places européennes, alors ce sera un échec pour le club, un échec pour les joueurs et un échec pour moi », a prévenu l'entraîneur marseillais, qui envisage donc de sortir la carte des minots pour sauver ce qui peut l'être.