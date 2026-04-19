Habib Beye déjà en danger à l'OM
Habib Beye entraîneur de l'OM

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

OM19 avr. , 8:00
parClaude Dautel
7
L'OM a vécu un samedi cauchemardesque à Lorient, et Habib Beye se retrouve au premier rang. Dans La Provence, on pose la question qui fâche, l'ancien entraîneur de Rennes va-t-il finir la saison sur le banc de Marseille.
Le nul concédé par Lille contre Nice a légèrement atténue l'effet de la défaite de l'Olympique de Marseille au Moustoir, mais le choc a été violent pour les supporters du club phocéen. Car après quelques jours de stage, Habib Beye s'est planté dans les grandes longueurs au moment de composer son équipe, et les joueurs retenus par le coach de l'OM ont été inexistants. De quoi justifier le colossal coup de gueule de Medhi Benatia, ulcéré par ce qu'il avait vu en Bretagne. Mais désormais, en dehors des menaces de coincer les joueurs à la Commanderie jusqu'à la fin de saison, on se demande comment tout cela va se finir. Dans La Provence, on ne tergiverse pas, Habib Beye est désormais en grand danger, avant même la fin de l'actuelle saison.

Le bilan d'Habib Beye à l'OM est inquiétant

« Le technicien franco-sénégalais fêtait samedi ses deux mois de présence sur le banc olympien, et la question se pose déjà de savoir s’il fera deux de mois alors que depuis son arrivée il a subi quatre revers et une piteuse élimination en Coupe de France, pour quatre victoires », écrit le quotidien régional, qui est convaincu que le choix de faire venir Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi était une erreur. Alexandre Jacquin, chef du service des sports du quotidien régional rebondit sur ce thème : « Habib Beye excelle à l’oral. Pour autant, cela fait-il de lui un coach de haut niveau ? Son aventure à Marseille vire au fiasco... ». Du côté de l'Olympique de Marseille, on voit cependant mal comment l'actuel entraîneur pourrait être débarqué alors qu'il ne reste plus que quatre matchs. Et surtout, les joueurs semblent totalement lessivés après une deuxième partie de saison qui a été surréaliste dans les coulisses du club phocéen.
En tout cas, Habib Beye ne se sent pas menacé, puisqu'il a déjà prévu comment piquer au vif ses joueurs. « Si on doit aller jouer ces matchs avec des jeunes, on ira avec ces jeunes, parce que c’est une question d’état d’esprit. Si l’OM finit plus loin que les places européennes, alors ce sera un échec pour le club, un échec pour les joueurs et un échec pour moi », a prévenu l'entraîneur marseillais, qui envisage donc de sortir la carte des minots pour sauver ce qui peut l'être.
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Bonne intervention

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

OM : Benatia s'emporte et menace les joueurs

Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

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Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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