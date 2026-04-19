OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

Bonne intervention
Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂
Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.
Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée
C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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