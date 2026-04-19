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OM : Le complice de Cyril Hanouna a honte

OM19 avr. , 17:30
parNathan Hanini
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Nouvelle désillusion pour l’Olympique de Marseille ce samedi après-midi sur la pelouse de Lorient. Les Olympiens ont enchaîné une troisième défaite sur les quatre dernières rencontres de Ligue 1. Pour certains observateurs, les joueurs ont lâché leur entraîneur dans ce sprint final.
Une saison qui tourne à la bérézina pour l’Olympique de Marseille après une nouvelle défaite à Lorient ce samedi. Le club de la cité phocéenne a été piégé au Moustoir (2-0) et laisse une nouvelle fois des points en route dans la course à la Ligue des champions. Depuis son arrivée sur le banc, Habib Beye ne trouve pas la formule pour relancer efficacement l’OM. Les Olympiens comptent trois défaites sur les quatre dernières journées de Ligue 1. En zone mixte après la rencontre, Medhi Benatia a sorti la sulfateuse contre ses propres joueurs. Le ton monte d’un cran alors qu’il ne reste encore que quatre journées de championnat à disputer.

Les joueurs ont lâché Habib Beye

Sur le plateau de RTL dans l’émission On refait le match, Gilles Verdez évoque la faillite collective de l’Olympique de Marseille. Selon lui, les joueurs ont déjà lâché leur entraîneur. « Ce niveau de médiocrité me surprend, on peut perdre, mais on ne peut pas renoncer, on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas lâcher, perdre tous les duels. On ne peut pas montrer zéro engagement, zéro implication, zéro âme. Ça, ce n'est pas possible dans le foot. C’est une honte, on parle parfois de faute professionnelle. Mais à ce point-là, le premier but, c’est le b-a-ba du football, la couverture et les trois défenseurs centraux sont pris en profondeur. Alors si ce n’est pas un lâchage de l'entraîneur, c’est un renoncement collectif. Je pense que les joueurs ont abandonné, » explique le vieux complice de Cyril Hanouna. En Bretagne, l’OM a une nouvelle fois failli cette saison. Battus par Rennes, Brest et désormais Lorient, les Marseillais ne sont pas à l’aise en terre armoricaine. Dorénavant, il faudra enchaîner avec une réception de l’OGC Nice avant deux déplacements périlleux à Nantes et au Havre.

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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