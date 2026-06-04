OM : Samir Nasri adjoint, c'est la surprise du Pep

Sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio discute actuellement de la composition de son futur staff. Le nom de Samir Nasri commence à apparaitre.

Même s’il y a encore quelques doutes, et ce des deux côtés, Bruno Genesio est bien parti pour devenir le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille . L’intermède de Habib Beye n’aura duré que quelques mois, et il n’aura surtout pas convaincu. Genesio en revanche, possède un profil qui plait beaucoup à Stéphane Richard, et l’ancien coach du LOSC, de l’OL et de Rennes a envie de se frotter aux grosses attentes à Marseille.

Mais pour le moment, son arrivée est mise sur pause en attendant de savoir ce que l’UEFA réserve à l’OM pour la saison prochaine, après les manquements dans le respect du fair-play financier. Et ce n’est pas forcément « Pep » Genesio qui freine, mais bien le club provençal, qui attend d’en savoir plus avant de boucler le dossier de son futur entraineur.

Nasri apprécie Bruno Genesio depuis des années

Cela n’empêche pas les deux parties d’avancer, et notamment sur la question du staff technique. Si Bruno Genesio devrait s’engager jusqu’en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire, la composition de son staff reste sujette à débat. Il ne fait aucun doute que Jérémie Bréchet sera de la partie, et les discussions se portent aussi sur la présence ou non de Dimitri Farbos.

Mais les staffs modernes possèdent plus d’adjoints et un nom est murmuré ces derniers jours à Marseille. Celui de Samir Nasri, qui a toujours eu envie de s’engager dans un projet sportif en tant qu’assistant dans un premier temps. Le consultant vedette de Canal+ n’a jamais caché qu’il avait rencontré Bruno Genesio, qui lui avait demandé d’être son adjoint à Rennes il y a quelques années. Samir Nasri avait refusé, ne se sentant pas prêt pour ce poste à l'époque. Le voir revenir à l’OM aurait du sens, surtout que le futur entraineur cherche à étoffer son staff avec des hommes de confiance, et qui connaissent le microcosme marseillais. Un portrait-robot qui colle avec l’ancien milieu de terrain.