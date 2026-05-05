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OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

OM05 mai , 12:00
parCorentin Facy
3
Révolté par les résultats dramatiques de l’OM, Frank McCourt a imposé une mise au vert d’une semaine aux joueurs olympiens contre l’avis d’Habib Beye, lequel n’a pas le choix de suivre la décision de son patron américain.
En l’espace de quelques semaines, Habib Beye a tout perdu à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de 48 ans le sait, il ne sera plus l’entraîneur du club phocéen la saison prochaine. Les résultats catastrophiques des dernières semaines ont enterré tout espoir pour l’ancien coach du Stade Rennais de poursuivre l’aventure. Et comme si cela ne suffisait pas, Habib Beye a également perdu l’adhésion de son vestiaire… et de son patron Frank McCourt. C’est ce que l’on peut déduire des informations lâchées par Daniel Riolo sur RMC.
A en croire le journaliste, Frank McCourt a décidé en accord avec Medhi Benatia d’enfermer les joueurs à la Commanderie pendant une semaine, jusqu’au match face au Havre dimanche soir. Une décision non-souhaitée par Habib Beye mais imposée par Frank McCourt à l’entraîneur franco-sénégalais, totalement écarté des décisions prises par l’état-major du club tandis que Medhi Benatia partage lui la position de son patron.
« Frank McCourt est très, très en colère. Lui aussi milite pour l’enfermement des joueurs. Cette décision ne satisfait pas Habib Beye, qui n’est pas pour, parce qu’il sait que de toute façon le groupe ne suit pas. Dans un groupe, il suffit qu’il y en ait trois qui ne jouent pas et c’est fini, c’est mort. Donc McCourt est pour l’enfermement, je ne sais pas comment dire ça mais c'est comme une vengeance contre les joueurs. On va vous le faire payer, en gros » a fait savoir l'éditorialiste sur l'antenne de RMC avant de poursuivre.

McCourt décide sans consulter Beye

« Vous êtes payés avec des énormes salaires, ce que vous faites est absolument honteux, on va vous faire payer. C’est également la ligne de Medhi Benatia. Dans le foot d’aujourd’hui, personne ne peut concevoir qu’enfermer les mecs une semaine, deux semaines ou faire un stage, ce soit comme ça que ça marche. On sait tous que ça ne marche pas comme ça » a livré Daniel RIolo, confirmant que désormais, Habib Beye est totalement écarté des décisions importantes à l’Olympique de Marseille. Une preuve de plus que Frank McCourt et sa garde rapprochée ne comptent déjà plus sur l’ancien Rennais dans l’optique de la saison prochaine. Rien de très étonnant puisque Habib Beye devait ramener l’OM en Ligue des Champions pour avoir une chance de rester en 2026-2027.

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Moi à la place de Ruiz ou doué je mets mayulu justement qui court pas mal qui peut harcelé et être juste techniquement en pouvant également marqué, comme ça je garde barcola pour une rentré qui ferais mal à la défense avec sa vitesse

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Facy ,ru fais énormément de peine J'espère qu'il paye bien foot01 Votre torchon na aucun sens.ca ne veut strictement rien dire

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lorient
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Paris
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343297162746-19
14
Le Havre
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17
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