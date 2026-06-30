Cresswell en 1ère recrue, Pierre Sage veut faire pleurer Rennes

Ça bouge du côté de Crystal Palace. Tout juste arrivé en poste, Pierre Sage a fait de Charlie Cresswell (TFC) sa priorité en défense centrale pour combler le départ à venir de Maxence Lacroix vers Chelsea.

En quittant le RC Lens pour Crystal Palace, Pierre Sage a franchi un gros cap dans sa carrière. Il aurait pu disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or, mais il n'avait pour autant aucune garantie sur la qualité de son effectif pour la disputer. De quoi lui donner des envies d'ailleurs, alors que les Eagles lui ont proposé de quadrupler son salaire pour le convaincre de prendre la succession d'Oliver Glasner.

Pas un choix difficile pour l'amoureux du football qu'il est, surtout lorsqu'une occasion de prendre un club de Premier League se présente. Maintenant qu'il est aux commandes, il veut s'assurer d'avoir un effectif de qualité pour marquer de son empreinte la prochaine saison et a l'intention de faire de Charlie Cresswell sa première recrue.

Pierre Sage fan de Charlie Cresswell

Et avec le départ quasi annoncé de Maxence Lacroix pour Chelsea, Crystal Palace va avoir besoin de recruter un nouveau défenseur central. Pour Pierre Sage, la cible idéale n'est autre que Charlie Cresswell, loin devant les 4 solutions proposées par les Blues en échange de Lacroix. Le Toulousain de 23 ans fait partie des priorités des Eagles à ce poste, et a déjà les faveurs de l'ancien entraineur de l'OL. Le club londonien attendait justement le feu vert de son nouveau coach pour passer à l'action, révèle TEAMtalk, et a maintenant un temps d'avance sur la concurrence.

Nos confrères britanniques affirment en effet que Crystal Palace mène la danse dans le dossier Cresswell, devant Leeds et le promu Coventry City, tandis que le Stade Rennais n'est même plus mentionné. Une concurrence qui apportera forcément des garanties financières à Toulouse, qui s'attend à une vente historique, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 25 millions d'euros.