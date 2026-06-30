OL : Blessure et longue indisponibilité pour Merah

OL : Blessure et longue indisponibilité pour Merah

OL30 juin , 17:05
parGuillaume Conte
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Dès la reprise de l’entrainement, l’OL enregistre une mauvaise nouvelle. Khalis Merah a été touché lors d’un contact avec Enzo Molebe lors de l’une des premières séances de reprise. Il souffre d’une entorse de la cheville et devra observer une période de repos d’un mois. En plein lancement de la préparation, cette indisponibilité devrait le priver des matchs amicaux mais aussi du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions avec l’OL.
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Donc la DNCG juge que la dette est remboursable dans le temps... cette blague.. comme tu dis ca leurs donne de lair .. beaucoup dair... peut être que bordeaux ou sochaux aurait aimé avoir le meme air ..bordeaux pour 9M aurait pue se réendetter encore et les apporter..sauf que la DNCG a dit stop lopez plus capable on stope le massacre ... et pour lyon ca doit frôler le milliard avec les intérêts a X pour cent que ares a prêté a textor.. et on me dit que kang va rembourser cela ou du moins qu'elle en a les épaules... lol

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

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Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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Surprenant.

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