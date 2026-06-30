L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫
Surprenant.
Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.
Tu tombes dans les clichés les plus éculés. Retrouves moi la dernière fois où on a fait 5 matchs sans victoire et qu'on a viré un entraineur. Avec ce genre d'idée reçue le monde est simple. Tu illustres bien le cliché du lyonnais prétentieux et méprisant.
comme d'hab ... le PSG vient piocher dans le club du rocher
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