L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent

L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent

OM30 juin , 17:30
parGuillaume Conte
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L'Olympique de Marseille est à l'écoute des offres pour Geronimo Rulli, puisque le gardien argentin entre dans sa dernière année. Une vieille connaissance vient aux renseignements.
Gardien titulaire de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli n’a, à l’image de sa formation, pas réussi à confirmer sa belle saison précédente. Moins solide, plus hésitant, moins décisif, l’Argentin est invité à se trouver un nouveau club. A 34 ans, l’ancien portier de Montpellier et de l’Ajax a encore des touches. L’OM, qui sait que son portier intéresse du monde notamment avec son statut d’international argentin, en demande 8 millions d’euros. C’est la révélation effectuée par le compte Boca Info, qui a fait savoir que le club de Buenos Aires avait renoncé à l’idée de faire venir Rulli devant les exigences financières de l’OM.

L'OM trop gourmand pour Rulli ?

Son arrivée à Boca Juniors n’est donc plus considérée comme d’actualité, mais un autre club aux moyens financiers plus importants pourrait en profiter. En effet, selon TyC Sports, Tottenham s’est renseigné sur la venue de l’international argentin. Une piste qui ne doit rien au hasard, puisque Roberto De Zerbi l’a eu sous ses ordres ces deux dernières saisons quand il était encore à Marseille, et lui a octroyé une très grande confiance.
Un intérêt à confirmer donc dans le courant de l’été, alors que le gardien est actuellement concentré sur la Coupe du monde. Mais selon les sites spécialisés sur l’actualité de Tottenham, le montant demandé par l’OM ne convient en tout cas pas du tout aux Spurs. Ces derniers ne comptent pas mettre 8 ME pour un gardien de 34 ans et qui n’a plus qu’une année de contrat. Une preuve qu’il n’y a pas que Boca Juniors qui trouve les dirigeants marseillais trop gourmands canas ce dossier.
En attendant, parmi les nombreux sujets qui vont passionner Grégory Lorenzi dans les prochaines semaines, se trouvera celui du gardien de but, pour un départ comme pour une arrivée.
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C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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Tu tombes dans les clichés les plus éculés. Retrouves moi la dernière fois où on a fait 5 matchs sans victoire et qu'on a viré un entraineur. Avec ce genre d'idée reçue le monde est simple. Tu illustres bien le cliché du lyonnais prétentieux et méprisant.

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