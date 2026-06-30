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Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030

Monaco30 juin , 17:11
parGuillaume Conte
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Prêté par le FC Barcelone avec succès la saison dernière, Ansu Fati avait émis le souhait de rester en Principauté.
C’est chose faite puisque l’attaquant espagnol a rejoint l’ASM jusqu’en 2030. Le club monégasque a officialisé la nouvelle sur ses réseaux, sans donner plus de détails. Le FC Barcelone a toutefois négocié un droit de regard sur le prochain transfert de Fati, conservant la possibilité de s’aligner sur toute offre pour la vente du joueur. Le montant du transfert atteindrait 11 ME.
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Derniers commentaires

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030

Surprenant.

OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

Tu tombes dans les clichés les plus éculés. Retrouves moi la dernière fois où on a fait 5 matchs sans victoire et qu'on a viré un entraineur. Avec ce genre d'idée reçue le monde est simple. Tu illustres bien le cliché du lyonnais prétentieux et méprisant.

Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1

comme d'hab ... le PSG vient piocher dans le club du rocher

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
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15
Monaco
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16
Troyes
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17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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