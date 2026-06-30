Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫
Surprenant.
Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.
Tu tombes dans les clichés les plus éculés. Retrouves moi la dernière fois où on a fait 5 matchs sans victoire et qu'on a viré un entraineur. Avec ce genre d'idée reçue le monde est simple. Tu illustres bien le cliché du lyonnais prétentieux et méprisant.
comme d'hab ... le PSG vient piocher dans le club du rocher
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𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 avec l'AS Monaco jusqu'en 2030 ! Arrivé en prêt l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant espagnol s'engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté 🤝 𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐬𝐮 !