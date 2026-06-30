PSG : Gonçalo Ramos fait ses adieux

C'est terminé pour Gonçalo Ramos, qui a été vendu par le PSG au Milan AC ce mardi.

Un joueur peu utilisé, mais au comportement irréprochable et souvent décisif, notamment quand des trophées étaient en jeu comme contre Tottenham (Super coupe d’Europe) ou l’OM (Trophée des Champions) cette saison. Gonçalo Ramos a tiré sa révérence et a quitté le PSG ce mardi 30 juin, dans le cadre d’un transfert vers le Milan AC.

L’attaquant portugais, en pleine Coupe du monde, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux au club de la capitale. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure.Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a livré l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, qui part en remplissant bien les caisses du PSG au passage.