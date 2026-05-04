Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

Incapable de réagir, l’Olympique de Marseille s’est encore enfoncé à Nantes (3-0) samedi. Le discours d’Habib Beye ne passe visiblement pas au sein du vestiaire. Mais pas question pour les dirigeants de donner raison aux joueurs en éjectant l’entraîneur.

Il faudrait un miracle pour que l’Olympique de Marseille dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. Grâce au nul concédé par le LOSC face au Havre (1-1) dimanche, les Marseillais, qui n’ont pas leur destin entre les mains, gardent une petite chance de finir dans le top 4 de Ligue 1 . Mais encore faudrait-il montrer un autre visage et obtenir deux victoires au Havre et face à Rennes. Le déclic pourrait venir d’un nouveau changement d’entraîneur. Mais pour l’agent Samir Khiat, la mesure serait contre-productive.

« Il reste deux journées, a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Tu le vires, OK, mais Benatia a annoncé qu'il ne restait pas donc il y aura un nouveau directeur sportif. Tu vas prendre un nouveau coach pour deux journées, ensuite le nouveau directeur sportif va arriver et il ne voudra pas du nouveau coach qui a fait deux journées. Ou alors tu prends un coach par intérim. Mais dans ce cas, tu montres que tu t'es aussi trompé avec Beye. Aujourd'hui, quel sera l'impact d'un licenciement de Beye ? Aucun. C'est aussi un message que tu envoies aux joueurs, en gros : "les gars, arrêtez de travailler. Ne jouez pas et à chaque fois on vire le coach et vous, vous n'êtes pas inquiétés". »

De toute façon, une séparation avec Habib Beye n’est pas d’actualité. Le quotidien sportif affirme que la direction ne juge pas le coach responsable, les mêmes problèmes ayant été constatés avec son prédécesseur Roberto De Zerbi. Le Franco-Sénégalais terminera donc la saison sur le banc de l’Olympique de Marseille et le vestiaire devra s’y faire.