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Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

OM04 mai , 18:00
parEric Bethsy
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Incapable de réagir, l’Olympique de Marseille s’est encore enfoncé à Nantes (3-0) samedi. Le discours d’Habib Beye ne passe visiblement pas au sein du vestiaire. Mais pas question pour les dirigeants de donner raison aux joueurs en éjectant l’entraîneur.
Il faudrait un miracle pour que l’Olympique de Marseille dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. Grâce au nul concédé par le LOSC face au Havre (1-1) dimanche, les Marseillais, qui n’ont pas leur destin entre les mains, gardent une petite chance de finir dans le top 4 de Ligue 1. Mais encore faudrait-il montrer un autre visage et obtenir deux victoires au Havre et face à Rennes. Le déclic pourrait venir d’un nouveau changement d’entraîneur. Mais pour l’agent Samir Khiat, la mesure serait contre-productive.
« Il reste deux journées, a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Tu le vires, OK, mais Benatia a annoncé qu'il ne restait pas donc il y aura un nouveau directeur sportif. Tu vas prendre un nouveau coach pour deux journées, ensuite le nouveau directeur sportif va arriver et il ne voudra pas du nouveau coach qui a fait deux journées. Ou alors tu prends un coach par intérim. Mais dans ce cas, tu montres que tu t'es aussi trompé avec Beye. Aujourd'hui, quel sera l'impact d'un licenciement de Beye ? Aucun. C'est aussi un message que tu envoies aux joueurs, en gros : "les gars, arrêtez de travailler. Ne jouez pas et à chaque fois on vire le coach et vous, vous n'êtes pas inquiétés". »
De toute façon, une séparation avec Habib Beye n’est pas d’actualité. Le quotidien sportif affirme que la direction ne juge pas le coach responsable, les mêmes problèmes ayant été constatés avec son prédécesseur Roberto De Zerbi. Le Franco-Sénégalais terminera donc la saison sur le banc de l’Olympique de Marseille et le vestiaire devra s’y faire.
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Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Un club en chien comme ManU se jetterait dessus pour redorer leur blason. Mais des clubs structurés doivent se poser la question en effet

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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