Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX
En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.
Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.
le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"
Un club en chien comme ManU se jetterait dessus pour redorer leur blason. Mais des clubs structurés doivent se poser la question en effet
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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