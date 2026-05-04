L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

Plus personne n'arrive à comprendre comment fonctionne l'OM, le club phocéen semble être un navire abandonné alors que son avenir sportif se joue actuellement. Une situation qui interpelle et qui laisse place à des théories qui peuvent inquiéter.

Frank McCourt injecte chaque année des dizaines de millions d'euros dans l'Olympique de Marseille, et depuis bientôt dix ans, l'homme d'affaires américain n'obtient rien de son équipe. Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs passent, et l'OM n'a aucun projet clair. Cette saison est probablement l'une des pires de l'ère McCourt alors que sur le papier tout était là pour que Mason Greenwood et ses coéquipiers réussissent un gros coup. Alors comment une telle explosion est-elle possible, au point même que Longoria, Benatia et d'autres quittent l'OM sans trop en dire sur les raisons qui les ont poussés à partir. David Douillet, ancien double champion olympique de judo, a une théorie qui mérite d'être écoutée, même si elle sous-entend des choses inquiétantes.

Qui dirige vraiment l'OM ?

S'exprimant sur RMC, celui qui a été ministre des Sports, ne croit pas uniquement à des motifs sportifs. « Je me pose une question et je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Il y a des réactions illogiques à l’OM. McCourt qui veut changer des choses qui fonctionnent et des gens qui veulent partir pour 1 000 raisons. Je me pose une question très simple : est-ce que McCourt est le réel patron l’OM ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres influences, d’autres réseaux, qui viennent perturber la mécanique sportive ? Je parle de réseaux extra-sportifs qui viennent apporter leur grain de sel avec une influence négative ? Je ne suis pas sûr qu’on a toutes les informations pour expliquer ce qu’il se passe », a lancé David Douillet.

Bien évidemment, le double champion olympique ne pense pas à un investisseur secret qui serait à la manœuvre. Mais il pense clairement à des influences très négatives qui pourraient tourner autour de l'Olympique de Marseille et des joueurs. David Douillet n'a évidemment aucune preuve de ce qu'il avance, mais forcément, compte tenu de la situation actuelle, et de l'attitude des joueurs, on peut se demander comment certains d'entre eux sont capables de devenir aussi fantomatiques depuis qu'ils ont signé à l'OM.