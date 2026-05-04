Frank McCourt n'a pas respecté ses promesses
L'UEFA menace l'OM et McCourt

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

OM04 mai , 20:20
parEric Bethsy
6
Distancé en championnat, l’Olympique de Marseille ne devrait pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce probable échec va provoquer un énorme manque à gagner pour le club de Frank McCourt, condamné à remettre la main à la poche.
Avec cinq points de retard sur le quatrième, à deux journées de la fin, l’échec n’est pas encore définitif sur le plan comptable. Mais il faudrait un improbable rebondissement pour permettre à l’Olympique de Marseille de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Marseillais n’ont remporté aucune de leurs trois dernières rencontres et restent sur une prestation honteuse à Nantes (3-0) samedi. Rien n’incite à l’optimisme et la direction peut déjà commencer à anticiper une non-qualification, avec les conséquences financières que cela implique.
On parle bien sûr des recettes de la Ligue des Champions, compétition qui distribue au total 2,4 milliards d’euros à ses participants, tandis que la Ligue Europa ne donne que 565 millions d'euros, contre seulement 285 millions d'euros pour la Ligue Europa Conférence. Toujours d’après les chiffres relayés par La Provence, une simple participation à la C1 rapporte 18,6 millions d’euros par club. C’est bien plus que les 4,32 millions d’euros en C3, et que les 3,17 millions d’euros en C4. On comprend mieux pourquoi le propriétaire phocéen Frank McCourt exigeait la plus prestigieuse des trois compétitions en mars dernier.

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« Être qualifié ou pas, cela fait une grande différence pour un club comme l’OM, particulièrement à ce moment du football français, prévenait l’Américain dans le JDD. La qualification est incontournable. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, et je sais que nos ressources sont différentes de celles d’un club comme le PSG, mais Marseille est le plus grand club de France et devrait être au rendez-vous chaque saison. A mes yeux, l’OM est même l’un des meilleurs clubs en Europe. Mais pour le démontrer, il faut jouer en Ligue des Champions chaque année. » Déjà confronté à un déficit de 105 millions d’euros pour l’exercice 2024-2025, l’homme d’affaires n’a pas fini de combler les trous.
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Derniers commentaires

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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