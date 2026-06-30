OM : McCourt confie une mission à 55 ME à Benatia

OM : McCourt confie une mission à 55 ME à Benatia

OM30 juin , 12:20
parCorentin Facy
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Même s’il n’est officiellement plus le directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia pourrait aider le club phocéen dans l’épineux dossier Mason Greenwood, pour qui l’OM exige 55 millions d’euros.
Après avoir passé sans trop de dégâts les passages devant l’UEFA et la DNCG, l’Olympique de Marseille va enfin pouvoir lancer son mercato. Avant de songer à recruter, le club olympien doit vendre. Le but est de récupérer du cash en plus de réduire la masse salariale. Le dossier le plus important est sans conteste celui de Mason Greenwood, plus forte valeur marchande de l’effectif. Fenerbahçe, la Roma et plusieurs clubs saoudiens courtisent le meilleur buteur de l’OM, pour qui Stéphane Richard et Grégory Lorenzi exigent 55 millions d’euros bonus compris.

Benatia missionné sur le dossier Greenwood ?

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport fait un point sur le dossier et regrette la lenteur des négociations, confirmant que la Roma doit vendre pour se conformer aux règles de l’UEFA avant de pouvoir acheter. Le média italien indique par ailleurs que malgré son urgence de récupérer de l’argent, Marseille ne bradera pas Mason Greenwood. Le club phocéen veut 55 millions d’euros et se montrera intransigeant dans un dossier piloté en partie par… Medhi Benatia. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nos confrères italiens l’affirment : l’ex-directeur du football de l’Olympique de Marseille a été appelé en renfort pour négocier ce transfert capital pour l’avenir du club phocéen.
Le Corriere dello Sport explique que le Marocain « reste lié à l’OM en tant que consultant en transferts ». Il pourrait donc lui arriver d’épauler le nouveau directeur sportif officiel Grégory Lorenzi sur certains dossiers, dont celui de Mason Greenwood. Reste maintenant à voir si les deux hommes parviendront à récupérer l’argent espéré sur le transfert de l’Anglais. Frank McCourt l’espère, lui qui a une nouvelle fois apporté les garanties financières nécessaires pour passer la DNCG, mais qui a exigé auprès de sa nouvelle direction plusieurs ventes cet été pour ne pas avoir à trop remettre de son argent personnel.

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