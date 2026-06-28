OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux

L'OM cherche à vendre Mason Greenwood au meilleur prix. Fenerbahçe pourrait bien rafler la mise dans ce dossier XXL du mercato phocéen.

L' Olympique de Marseille va pouvoir accélérer sur le marché des transferts. Le club phocéen a plus que jamais besoin de vendre afin d'assainir ses finances. Mason Greenwood possède une belle valeur marchande et les dirigeants marseillais comptent bien en tirer le meilleur prix. Des clubs d'Arabie saoudite, l'AS Roma et Fenerbahçe sont actuellement sur les rangs. Si l'Anglais s'était rapidement mis d'accord avec le club italien, il pourrait finalement décider de rejoindre la Turquie, où une offre très attractive l'attend.

Greenwood veut aller en Turquie ?

Selon les dernières informations de Samet Cayir, l'ancien joueur de Manchester United préférerait désormais signer à Fenerbahçe plutôt qu'à l'AS Roma. Le club stambouliote, conscient de la situation, a récemment transmis une offre de 35 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Une proposition toutefois bien inférieure aux attentes des Phocéens, qui réclament plus de 50 millions d'euros pour laisser partir Mason Greenwood.

À noter que l'AS Roma a, de son côté, rehaussé son offre pour tenter de s'attacher les services de Greenwood. Problème, le joueur temporiserait un départ vers l'Italie dans l'attente d'une nouvelle offensive de Fenerbahçe. Le journaliste de Fanatik indique d'ailleurs que le club turc va prochainement reprendre contact avec l'OM afin de formuler une nouvelle proposition.

Marseille a récemment fixé son prix à 50 millions d'euros et exige également une garantie bancaire couvrant 70 % de la partie du transfert payée de manière échelonnée. Le dossier reste donc totalement ouvert et la bataille entre les différents prétendants pourrait encore s'intensifier dans les prochains jours. Mason Greenwood, lui, semble prêt à faire faux bond à l'AS Roma si Fenerbahçe répond à ses attentes. Un scénario qui ne manquerait pas de décevoir les dirigeants romains et Gian Piero Gasperini.