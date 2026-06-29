OM : Greenwood refuse un salaire indécent

Sur le départ cet été, Mason Greenwood est très courtisé. Mais l’attaquant de l’OM n’a pas l’intention de signer en Arabie Saoudite, malgré une proposition financière colossale.

Après une saison aboutie durant laquelle il a terminé meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec 26 réalisations toutes compétitions confondues, Mason Greenwood est logiquement très courtisé . L’attaquant anglais de 24 ans est sur le départ, l’OM ayant un besoin urgent de vendre et de nombreux clubs se sont déjà positionnés pour le recruter. En Europe, les deux pistes les plus chaudes mènent à l’AS Roma et à Fenerbahçe, deux clubs qui ont déjà obtenu le feu vert de Mason Greenwood en attendant un potentiel accord avec Marseille.

D’autres écuries rêvent d’attirer l’attaquant formé à Manchester United : Al-Ahli, Al Qadsiah et Al-Diriyah sont sur le coup en Arabie Saoudite. Mais selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, la Saudi Pro League n’est pas une destination qui fait de l’oeil à Mason Greenwood et cela malgré les montants indécents proposés au niveau salarial. « Depuis sa fin de saison avec l'OM, Mason Greenwood a refusé de conséquentes propositions financières venues d'Arabie Saoudite rejetant consécutivement Al Ahli SC, Al Qadsiah et Al-Diriyah » a d’abord publié sur X le journaliste de SkySport avant de poursuivre.

Mason Greenwood dit non à l'Arabie Saoudite

« Comme expliqué le 11 juin, Fenerbahçe continue de croire en ce transfert et avance dans les discussions » a-t-il ajouté. Reste maintenant à voir quel club obtiendra le plus rapidement l’accord de l’Olympique de Marseille, qui se montre inflexible dans les négociations malgré sa situation financière critique et son besoin urgent de vendre. Le club marseillais réclame à ce jour 55 millions d’euros pour se séparer de Mason Greenwood, tout en sachant que 40% de cette somme atterrira directement dans les caisses de son club formateur de Manchester United.