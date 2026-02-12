ICONSPORT_275433_0031

OM : McCourt arrive à Marseille, l'explication tombe

OM12 févr. , 18:00
parGuillaume Conte
0
Propriétaire de l'OM, Frank McCourt voit son club enchainer les crises sans véritable phase de répit. L'Américain arrive à Marseille ce week-end, même s'il avait autre chose en tête au départ.
Depuis qu’il a pris les commandes de l’Olympique de Marseille il y a 10 ans, Frank McCourt a connu d’innombrables crises. Entre le centre d’entrainement attaqué par ses propres supporters, les entraineurs qui partent à chaque fois au bout d’un an, les transferts à gogo, les centaines de millions d’euros engloutis et l’absence de titre, l’Américain pourrait bien se demander ce qu’il fait dans cette galère. Mais à chaque prise de parole, il a pour habitude de conforter Pablo Longoria dans ses fonctions et d’expliquer qu’il croit dans le nouveau projet porté par les hommes en place.

McCourt voulait absolument aller à Munich

Cette semaine, le projet s’est encore une fois écroulé avec le limogeage de Roberto De Zerbi et la démission, refusée, de Medhi Benatia, Et pour couronner le tout, Frank McCourt sera attendu au Vélodrome ce week-end, pour le match contre Strasbourg, samedi à 17h00. Une information donnée par RMC et qui pourrait laisser penser que de grandes décisions peuvent encore être prises dans les jours à venir. C’est une possibilité mais ce n’est pour cela que le businessman de Boston a décidé de venir dans le Sud de la France.
En effet, selon la radio sportive, cette visite de McCourt était prévue de longue date, et elle s’explique par la présence du boss de l’OM à la conférence de Munich sur la sécurité, qui l’intéresse au plus haut point. Celle-ci débutera ce vendredi et durera jusqu’à dimanche, ce qui ne l’empêchera pas de faire un saut au Vélodrome. Nul doute que sa présence permettra d’évoquer les sujets chauds, à savoir le choix du futur entraineur.
Le passage de McCourt à Marseille devrait donc être plus musclé que prévu, lui qui s’apprêtait à rendre une simple visite pour faire un état des lieux, et ne s’attendait pas à voir un tel chantier. Les discussions entre l’Américain et les dirigeants seront toutefois intéressantes, car McCourt voudra probablement s’assurer que Longoria et Benatia sont toujours à 100 % dans le projet de l’OM.

