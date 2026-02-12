Valentin Rongier

Sans coach ni défense, Rennes attend la gifle du PSG

12 févr.
Eric Bethsy
Après la mise à l’écart d’Habib Beye, le Stade Rennais traverse une semaine particulière. Les Rouge et Noir n’ont pas vraiment d’entraîneur en poste et doivent modifier leur charnière centrale. Pas l’idéal avant la réception du Paris Saint-Germain vendredi.
Ce n’est plus qu’une question de temps. Sauf revirement de situation, Franck Haise deviendra le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Les deux parties ont avancé dans leurs discussions et l’ancien coach de l’OGC Nice ne devrait plus tarder à s’engager jusqu’en 2027, en compagnie de ses adjoints Johann Ramaré et Lilian Nalis. Mais le temps de finaliser son arrivée, le club breton ne sera pas en mesure de l’installer sur le banc pour la venue du Paris Saint-Germain vendredi (19h). C’est donc Sébastien Tambouret qui dirigera cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1.
Epaulé par ses assistants Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand, le coach intérimaire n’a que très peu de temps pour trouver le moyen de rivaliser avec les Parisiens. La tâche s’annonce difficile après le réveil du champion d’Europe. Dimanche dernier, les hommes de Luis Enrique ont totalement surclassé l’Olympique de Marseille (5-0) dans une performance qui rappelle leur niveau du précédent exercice. Autant dire que ce Paris Saint-Germain peut faire beaucoup de dégâts au Roazhon Park, surtout face à une équipe qui vient d’encaisser 12 buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Deux absences majeures

Rennes devra se montrer plus solide. Mais l’autre problème, c’est que les Rouge et Noir seront privés de leurs deux meilleurs défenseurs centraux. Abdelhamid Aït Boudlal et Jérémy Jacquet se sont blessés le week-end dernier à Lens (défaite 3-1) et leurs absences vont obliger Sébastien Tambouret à aligner une défense remaniée. Mais plus que l’arrière-garde, c’est l’équipe rennaise dans son ensemble qui manquera de repères. Le Paris Saint-Germain arrive donc au pire moment de la saison.

Ligue 1

13 février 2026 à 19:00
Rennes
19:00
Paris Saint Germain
0
