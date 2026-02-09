ICONSPORT_276253_0011
Pablo Longoria - Olympique de Marseille

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

OM09 févr. , 18:30
parClaude Dautel
Sportivement, l'OM passe des moments difficiles. Mais, dans les coulisses, cela s'agite beaucoup et notamment avec la montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, proche de Frank McCourt.
Ce n'est pas la personne la plus connue des supporters marseillais. Mais pourtant Shéhérazade Semsar de Boisséson, une femme d'affaires franco-iranienne nommée PDG de McCourt Global en 2023, commence à poser la main sur la direction de l'Olympique de Marseille. Au point même d'agacer de plus en plus Pablo Longoria, l'actuel patron du club phocéen.
Au lendemain de la déroute de l'OM au Parc des Princes face au PSG, La Provence révèle que lors de la fameuse réunion avec les supporters la semaine passée, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient mis sur le dos de la représentnte de McCourt l'instabilité au mercato. « La direction olympienne, agacée par son intrusion quasi permanente et ses directives, s'en serait plainte auprès des supporters, lors de la réunion de la semaine dernière, comme pour mieux se dédouaner et expliquer la valse permanente des transferts », précise le média régional.
Shéhérazade Semsar de Boisséson, la représentante de Frank McCourt à l'OM
De même, lors d'une récente réunion de la LFP, Shéhérazade Semsar de Boisséson aurait débarqué sans se présenter et aurait donné des leçons à tout le monde. « À ses côtés, Pablo Longoria est apparu complètement effacé, relégué au rôle de faire-valoir », précise Fabrice Lamperti. Depuis quelques semaines, celle qui est la représante de Frank McCourt au quotidien du côté de l'Olympique de Marseille prend de plus en plus de place, au point même de réduire drastiquement les prérogatives d'un Pablo Longoria qui s'agacerait de tout cela.

Longoria est sous surveillance

Si à priori, la femme d'affaires n'a pas pour volonté de prendre les commandes de l'OM, elle a bien l'intention de réduire les pertes d'un club qui n'arrive toujours pas à se rapprocher de l'équilibre. Frank McCourt lui a confié une mission qu'elle exécute sans concession, quitte à agacer le duo Longoria-Benatia. On peut toutefois se demander jusqu'à quand tout cela peut durer, surtout au moment où le club phocéen pourrait avoir à gérer financièrement le limogeage de Roberto De Zerbi dont le coût est estimé à 15 millions d'euros.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

