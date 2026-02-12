OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

Joueur important de l'effectif de l'OL depuis son arrivée en 2022, Nicolas Tagliafico arrive à un tournant de son aventure lyonnaise. A bientôt un an de la fin de son contrat, il pourrait quitter l'Europe pour retrouver son Argentine natale.

L'été dernier, Nicolas Tagliafico n'est pas passé loin de quitter l' OL pour de bon, trois ans après son arrivée. Son premier contrat était terminé et la direction lyonnaise, en pleine impasse à cause de ses déboires avec la DNCG, ne pouvait lui proposer une prolongation plus tôt. Finalement, quand l'éclaircie est arrivée, le latéral gauche argentin a fait son retour dans la capitale des Gaules et a signé un contrat de deux ans.

Logiquement, le prochain mercato estival sera déjà un tournant pour lui, mais aussi pour le club. Toujours dans le besoin de liquidités, l'OL pourrait se laisser tenter à l'idée de s'en séparer, alors que Transfermarkt l'évalue à 5 millions d'euros. Et ça tombe bien, puisqu'un retour au pays est une possibilité de plus en plus réaliste.

L'OL et Tagliafico vont devoir choisir

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations de River Noticias. Le média dédié à l'actualité du club argentin de River Plate affirme que Marcelo Gallardo, l'entraîneur du club de la capitale, apprécie fortement le profil de Nicolas Tagliafico et qu'il aimerait le faire revenir au pays l'été prochain. Pour le technicien argentin, le latéral gauche de 33 ans représente exactement ce qui manque à son effectif, notamment par son leadership et son expérience des grands rendez-vous.

Maintenant que cette possibilité existe, c'est à l'OL de faire un choix. Le pousser vers la sortie l'été prochain assurerait une rentrée d'argent au club bienvenue même si elle ne serait pas exceptionnelle. Surtout, elle libérerait de la masse salariale pour permettre des arrivées plus en accord avec la politique de recrutement actuelle construite autour de jeunes joueurs talentueux. En contrepartie, ce serait perdre un joueur important avec l'expérience qu'on lui doit et qui permet, justement, d'encadrer cette jeunesse.