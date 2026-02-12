ICONSPORT_268698_0303

OL : Un transfert difficile à refuser pour Tagliafico

OL12 févr. , 17:20
parQuentin Mallet
2
Joueur important de l'effectif de l'OL depuis son arrivée en 2022, Nicolas Tagliafico arrive à un tournant de son aventure lyonnaise. A bientôt un an de la fin de son contrat, il pourrait quitter l'Europe pour retrouver son Argentine natale.
L'été dernier, Nicolas Tagliafico n'est pas passé loin de quitter l'OL pour de bon, trois ans après son arrivée. Son premier contrat était terminé et la direction lyonnaise, en pleine impasse à cause de ses déboires avec la DNCG, ne pouvait lui proposer une prolongation plus tôt. Finalement, quand l'éclaircie est arrivée, le latéral gauche argentin a fait son retour dans la capitale des Gaules et a signé un contrat de deux ans.
Logiquement, le prochain mercato estival sera déjà un tournant pour lui, mais aussi pour le club. Toujours dans le besoin de liquidités, l'OL pourrait se laisser tenter à l'idée de s'en séparer, alors que Transfermarkt l'évalue à 5 millions d'euros. Et ça tombe bien, puisqu'un retour au pays est une possibilité de plus en plus réaliste.

L'OL et Tagliafico vont devoir choisir

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations de River Noticias. Le média dédié à l'actualité du club argentin de River Plate affirme que Marcelo Gallardo, l'entraîneur du club de la capitale, apprécie fortement le profil de Nicolas Tagliafico et qu'il aimerait le faire revenir au pays l'été prochain. Pour le technicien argentin, le latéral gauche de 33 ans représente exactement ce qui manque à son effectif, notamment par son leadership et son expérience des grands rendez-vous.
Maintenant que cette possibilité existe, c'est à l'OL de faire un choix. Le pousser vers la sortie l'été prochain assurerait une rentrée d'argent au club bienvenue même si elle ne serait pas exceptionnelle. Surtout, elle libérerait de la masse salariale pour permettre des arrivées plus en accord avec la politique de recrutement actuelle construite autour de jeunes joueurs talentueux. En contrepartie, ce serait perdre un joueur important avec l'expérience qu'on lui doit et qui permet, justement, d'encadrer cette jeunesse.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 33 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts0
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge1
2
Articles Recommandés
Vitinha
PSG

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

ICONSPORT_312883_0054
OM

OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

ICONSPORT_285460_0683
Rennes

Beye à l’OM, Rennes prend la parole

Fil Info

12 févr. , 17:00
PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté
12 févr. , 16:40
OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir
12 févr. , 16:22
Beye à l’OM, Rennes prend la parole
12 févr. , 16:00
Ligue 1+ sort son plan B, les abonnés vont fuir
12 févr. , 15:30
L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine
12 févr. , 15:00
Le PSG signe un chèque ahurissant pour Baleba
12 févr. , 14:30
L'OM gagne enfin de l'argent, McCourt fait un choix radical
12 févr. , 14:00
Pierre Sage a gagné un bonus inestimable à l'OL

Derniers commentaires

OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

Tu insultes à distance de sécurité. Je mets ceci sur le compte de ton agacement actuel vis à vis de l'actualité de ton club, allez va.

L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine

Si il pouvait nous aider à gagner la C2

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

Vitinha retient son geste, on le voit retirer son pied dans le souci de ne pas blesser Balerdi.

OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

ferme la, faux africain de banlieue

L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine

Enfin la CM peut rapporter gros à l'OL avec Niakhaté , possible Mangala et Fofana ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading