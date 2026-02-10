OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

L'OM va dire au revoir à Roberto De Zerbi, face au constat d'impuissance effectué depuis dimanche et la lourde défaite face au PSG. Frank McCourt doit donner son feu vert ce mercredi.

La page Roberto De Zerbi va se tourner, très probablement ce mercredi, à l’Olympique de Marseille. La situation déjà très compliquée depuis l’élimination rocambolesque à Bruges, s’est encore plus détériorée avec la cuisante défaite 5-0 face au PSG. Si Pablo Longoria et Medhi Benatia ont essayé de plaider la cause de l’entraineur italien, c’est Frank McCourt qui a décidé d’intervenir et d’arrêter les frais, annonce RMC.

De Zerbi a compris que les joueurs l'avaient lâchés

Depuis la défaite à Paris, l’entraineur italien a tenu à animer les séances d’entrainement. Le but était aussi de palper l’ambiance au sein du groupe, pour savoir si les joueurs étaient encore derrière lui. Visiblement, ce n’est plus le cas et De Zerbi a confié son impuissance à ses dirigeants. Frank McCourt a été contacté pour donner son feu vert au licenciement de l’ancien coach de Brighton, qui possède encore un an et demi de contrat avec Marseille.

Le prioritaire américain de l’OM doit trancher ce mercredi, mais il semble désormais impossible de le voir maintenir De Zerbi en place alors que le projet basé autour de l’entraîneur italien part en lambeaux. Les dirigeants marseillais préparent déjà le match contre Strasbourg sans leur entraineur, et des intérimaires comme Pancho Abardonado ou Romain Ferrier devraient être sollicités dans un premier temps.