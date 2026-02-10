ICONSPORT_312883_0424

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

OM10 févr. , 23:40
parGuillaume Conte
20
L'OM va dire au revoir à Roberto De Zerbi, face au constat d'impuissance effectué depuis dimanche et la lourde défaite face au PSG. Frank McCourt doit donner son feu vert ce mercredi.
La page Roberto De Zerbi va se tourner, très probablement ce mercredi, à l’Olympique de Marseille. La situation déjà très compliquée depuis l’élimination rocambolesque à Bruges, s’est encore plus détériorée avec la cuisante défaite 5-0 face au PSG. Si Pablo Longoria et Medhi Benatia ont essayé de plaider la cause de l’entraineur italien, c’est Frank McCourt qui a décidé d’intervenir et d’arrêter les frais, annonce RMC.

De Zerbi a compris que les joueurs l'avaient lâchés

Depuis la défaite à Paris, l’entraineur italien a tenu à animer les séances d’entrainement. Le but était aussi de palper l’ambiance au sein du groupe, pour savoir si les joueurs étaient encore derrière lui. Visiblement, ce n’est plus le cas et De Zerbi a confié son impuissance à ses dirigeants. Frank McCourt a été contacté pour donner son feu vert au licenciement de l’ancien coach de Brighton, qui possède encore un an et demi de contrat avec Marseille.
Le prioritaire américain de l’OM doit trancher ce mercredi, mais il semble désormais impossible de le voir maintenir De Zerbi en place alors que le projet basé autour de l’entraîneur italien part en lambeaux. Les dirigeants marseillais préparent déjà le match contre Strasbourg sans leur entraineur, et des intérimaires comme Pancho Abardonado ou Romain Ferrier devraient être sollicités dans un premier temps.
20
Articles Recommandés
ICONSPORT_328532_0003
Premier League

Ang : Man United privé de la passe de 5

ICONSPORT_285236_0271
OM

OM : « J’ai jamais vu un entraineur… », De Zerbi se fait humilier

ICONSPORT_326743_0084
Premier League

Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic

Fil Info

10 févr. , 23:10
Ang : Man United privé de la passe de 5
10 févr. , 23:00
OM : « J’ai jamais vu un entraineur… », De Zerbi se fait humilier
10 févr. , 22:30
Ang : Chelsea gâche, Tottenham coule à pic
10 févr. , 22:30
Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce
10 févr. , 22:00
PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha
10 févr. , 21:32
Greenwood a demandé à quitter l’OM
10 févr. , 21:00
EdF : Ange-Yoan Bonny, il veut la France !
10 févr. , 20:30
Ce défenseur à 6 ME veut remettre l'OL au sommet

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

J’espère que tu avales bien tout jusqu au bout sans laisser aucune goute passer…pompe bien fort c juteux !

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Tu a raison prend du recul ca nous fera des vacances

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Après la coupe de France de zerbi peut aller la chercher, avec un autre entraîneur pas sur, le temps qu'il mettent son jeu en place ca prend du temps

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Les Raymond point zebi , Reds13 cassos du nord et autre Dijaya parano complotiste , ça vous plaît de voir RDZ sauter pendant que l’autre escroc espagnol moustachu YMCA qui porte la jacquette et se goinfre à la poudre blanche se cache et se fait discret ? Et en plus de ça on est gérés financièrement par une isl*mophobe si*niste , c ça l’OM ? C ça vos valeurs ? Bravo les mecs ! Moi je prends du recul et je vous laisse kiffer ce qu il se passe…faites vous plaisir les gars ! A jamais les 1er…dans l’humiliation !

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

On sait se qu'on a mais on c'est pas se qu on va avoir, changé d entraîneur en cours de saison on va pas devenir champion encore moins la 3 ème place

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading