PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

Epargné par l’arbitre Willy Delajod et ses assistants à la VAR dimanche, Vitinha a également été blanchi par la Direction de l’Arbitrage. Celle-ci estime que le milieu du Paris Saint-Germain n’a pas mis d’intensité dans son tacle sur le Marseillais Leonardo Balerdi.

En raison de l’écart immense entre les deux équipes (5-0), ce fait de jeu ne suscite pas une énorme polémique. L’Olympique de Marseille avait pourtant de quoi se plaindre. Dès la 8e minute du Classique, l’équipe qui était encore entraînée par Roberto De Zerbi aurait pu se retrouver à 11 contre 10 si Vitinha avait été exclu. Le milieu du Paris Saint-Germain s’est rendu coupable d’un tacle dangereux avec la semelle sur le tibia de Leonardo Balerdi.

Il manque de l'impact fort sur le tibia - La VAR

Le défenseur central marseillais a eu beau exprimer sa douleur, l’arbitre principal Willy Delajod a estimé que le contact ne valait pas une exclusion. Un simple carton jaune a été sorti sur cette action. Une décision validée par la VAR. « Le tacle de Vitinha, c'est un bon jaune, a estimé l’assistant vidéo. La semelle est bien haute, pour moi il manque encore de l'appui, de l'impact fort sur le tibia. » L’explication paraît étonnante. Et pourtant, la Direction de l’Arbitrage la valide à 100% dans son rapport hebdomadaire.

« Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s'accompagne pas d'un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l’impact physique, confirme le rapport. Par conséquent, l'absence d'intensité excessive dans le geste permet à l'arbitre de considérer que l'exclusion n'est pas incontournable. La décision de l'arbitre, particulièrement précis dans son analyse sur le terrain, ne correspond pas à une erreur manifeste au sens des Lois du jeu. » En résumé, ça reste pas, ça glisse.