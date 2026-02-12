PSG : Zabarnyi ne sera pas un flop, il le jure

Laissé sur le banc lors des trois dernières rencontres du Paris Saint-Germain, Illya Zabarnyi doit ronger son frein. Malgré tout, Luis Enrique a tenu à le rassurer publiquement en affirmant qu'il aurait de nouveaux moments pour lui cette saison.

Une saison est longue, et Luis Enrique le sait mieux que personne. Lors du précédent exercice, le Paris Saint-Germain a disputé tous les matchs possibles dans toutes les compétitions auxquelles il a participé et avait plus que jamais besoin d'un groupe complet et toujours prêt à briller. Cette saison encore, la rotation est importante pour l'entraineur parisien qui doit, en plus de ça, composer avec les temps d'adaptation de Lucas Chevalier et d'Illya Zabarnyi, les deux seules recrues de l'intersaison.

Les concernant, Luis Enrique a pris la décision forte de les laisser tous les deux sur le banc lors des trois dernières rencontres. Une manière de les piquer pour les remobiliser, eux qui enchainent les prestations décevantes. Pour le défenseur central ukrainien, pas de panique toutefois : ses moments arriveront, a indiqué son entraineur en conférence de presse.

Illya Zabarnyi rejouera

« Illya Zabarnyi s'est mal adapté ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous avais dit il y a un mois que vous étiez très pressés avec les joueurs qu'on recrute, et je vous avais parlé des difficultés d'adaptation. Chaque joueur a un temps d'adaptation différent. Je ne suis préoccupé par aucun joueur qu'on a signé l'été dernier. C'est important pour nous de savoir que c'est difficile de s'adapter très vite. Et je suis très content de ceux qu'on a signés. (...) Il faut savoir qu'on a besoin de tous les joueurs, et ils doivent être prêts pour aider l'équipe, quel que soit le moment. Je ne sais pas s'il y aura ce moment. J'espère que oui. Et je suis sûr qu'il y aura des moments pour Zabarnyi, pour les joueurs qui ne sont pas titulaires en ce moment. Mais c'est comme ça la vie d'une équipe de très haut niveau », a argumenté Luis Enrique au sujet de son défenseur.

Une chose est sûre, Illya Zabarnyi va devoir montrer de bien meilleures choses à l'avenir s'il veut avoir une chance de porter plus régulièrement le maillot parisien. A commencer, peut-être, par le déplacement à Rennes ce vendredi soir ?