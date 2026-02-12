ICONSPORT_283183_0164
Illya Zabarnyi

PSG : Zabarnyi ne sera pas un flop, il le jure

PSG12 févr. , 17:40
parQuentin Mallet
0
Laissé sur le banc lors des trois dernières rencontres du Paris Saint-Germain, Illya Zabarnyi doit ronger son frein. Malgré tout, Luis Enrique a tenu à le rassurer publiquement en affirmant qu'il aurait de nouveaux moments pour lui cette saison.
Une saison est longue, et Luis Enrique le sait mieux que personne. Lors du précédent exercice, le Paris Saint-Germain a disputé tous les matchs possibles dans toutes les compétitions auxquelles il a participé et avait plus que jamais besoin d'un groupe complet et toujours prêt à briller. Cette saison encore, la rotation est importante pour l'entraineur parisien qui doit, en plus de ça, composer avec les temps d'adaptation de Lucas Chevalier et d'Illya Zabarnyi, les deux seules recrues de l'intersaison.
Les concernant, Luis Enrique a pris la décision forte de les laisser tous les deux sur le banc lors des trois dernières rencontres. Une manière de les piquer pour les remobiliser, eux qui enchainent les prestations décevantes. Pour le défenseur central ukrainien, pas de panique toutefois : ses moments arriveront, a indiqué son entraineur en conférence de presse.

Lire aussi

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocentéPSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté
Le PSG signe un chèque ahurissant pour BalebaLe PSG signe un chèque ahurissant pour Baleba

Illya Zabarnyi rejouera

« Illya Zabarnyi s'est mal adapté ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous avais dit il y a un mois que vous étiez très pressés avec les joueurs qu'on recrute, et je vous avais parlé des difficultés d'adaptation. Chaque joueur a un temps d'adaptation différent. Je ne suis préoccupé par aucun joueur qu'on a signé l'été dernier. C'est important pour nous de savoir que c'est difficile de s'adapter très vite. Et je suis très content de ceux qu'on a signés. (...) Il faut savoir qu'on a besoin de tous les joueurs, et ils doivent être prêts pour aider l'équipe, quel que soit le moment. Je ne sais pas s'il y aura ce moment. J'espère que oui. Et je suis sûr qu'il y aura des moments pour Zabarnyi, pour les joueurs qui ne sont pas titulaires en ce moment. Mais c'est comme ça la vie d'une équipe de très haut niveau », a argumenté Luis Enrique au sujet de son défenseur.
Une chose est sûre, Illya Zabarnyi va devoir montrer de bien meilleures choses à l'avenir s'il veut avoir une chance de porter plus régulièrement le maillot parisien. A commencer, peut-être, par le déplacement à Rennes ce vendredi soir ?
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0239
Liga

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)

ICONSPORT_293999_0327
Coupe de France

CDF : Lens-OL, Pierre Sage hésite à mettre l'équipe B

ICONSPORT_312883_0422
OM

Tottenham après l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas en état

Gilberto Mora
PSG

Gilberto Mora, elle prévient le PSG

Fil Info

12 févr. , 20:00
Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compos (21h00 sur DAZN)
12 févr. , 20:00
CDF : Lens-OL, Pierre Sage hésite à mettre l'équipe B
12 févr. , 19:40
Tottenham après l'OM, Roberto De Zerbi n'est pas en état
12 févr. , 19:20
Gilberto Mora, elle prévient le PSG
12 févr. , 19:00
Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp
12 févr. , 18:53
Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires
12 févr. , 18:40
Ça chauffe à la LFP, De Tavernost invité à partir
12 févr. , 18:20
Sans coach ni défense, Rennes attend la gifle du PSG
12 févr. , 18:00
OM : McCourt arrive à Marseille, l'explication tombe

Derniers commentaires

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Objectif Ligue des Nations pour Zizou

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

champions les gars, continuez!!! Vithina c'est pas un mechant, ca c'est sur, il y a pas de quoi fouetter un chat, next

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

Oui peut être mais bon, le changement ça existe. Et je suis pas sûr que Bein voulait la coupe du monde au départ, sinon pourquoi se réveiller maintenant, une fois que ligue 1+ avait bouclé le deal si ce n'est pour leur couper l'herbe sous le pied ! C'est la mafia Bein

Ligue des Nations : La France connaît ses adversaires

Du lourd

Le PSG ou Ligue 1+, l’OM a choisi son camp

D'un autre coté ,c'est pas comme si Bein retransmettait la CM depuis 2012

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading