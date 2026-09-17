OM : McCourt a déjà tout prévu

L'OM se prépare à vivre une semaine compliquée entre Besiktas et le PSG. Mais même en cas de série de cinq défaites, Frank McCourt ne bougera pas de sa stratégie actuelle.

Après sa victoire emballante contre le RC Strasbourg en ouverture du championnat, l’optimisme né de cette entame réussie a vite disparu. Car depuis, l’OM s’est incliné, sans être ridicule mais avec zéro point à chaque fois, contre Monaco, le Paris FC et Rennes. Et se profilent deux matchs très compliqués : ce jeudi face au Besiktas avec un effectif remanié, et ce dimanche contre un PSG qui monte en puissance et fait figure de grand favori.

L'OM laisse du temps à Genesio

Sans vouloir être trop pessimiste, la possibilité de voir une série de cinq défaites consécutives est bien réelle. Dans l’OM d’il y a encore quelques mois, l’entraineur en place sentirait déjà le vent du boulet. Selon les médias locaux La Provence et La Marseillaise, même en cas de double revers en Turquie et contre Paris, le signal d’alarme ne sera pas tiré pendant la longue trêve internationale de septembre et octobre. Il y aura trois semaines sans matchs, et voir l’OM dans les bas fonds de la Ligue 1 ne sera certainement pas bon pour le moral des supporters.

Mais comme les dirigeants, les fans ont bien compris que Bruno Genesio avait besoin de temps pour tirer le meilleur d’un effectif très limité, et que redresser la barre et essayer de terminer dans la première partie de tableau étaient les premiers objectifs raisonnables qu’il se fixait. Une bonne surprise est toujours possible avec des jeunes qui répondent présents et donnent des motifs d’espoir, mais à priori aucune décision majeure ne sera prise même si l’OM enchaine les défaites. Personne au club ne voit un changement d’entraineur comme une solution, qui serait couteuse financièrement en plus, à la situation actuelle.

En revanche, les supporters apprécieraient eux un changement de propriétaire, même si ce n’est pas la tendance non plus car Frank McCourt est dit satisfait des ventes réalisées cet été, et d'un déficit qui va grandement se réduire cette saison.