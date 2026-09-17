OM : McCourt a déjà tout prévu

OM : McCourt a déjà tout prévu

OM17 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM se prépare à vivre une semaine compliquée entre Besiktas et le PSG. Mais même en cas de série de cinq défaites, Frank McCourt ne bougera pas de sa stratégie actuelle.
Après sa victoire emballante contre le RC Strasbourg en ouverture du championnat, l’optimisme né de cette entame réussie a vite disparu. Car depuis, l’OM s’est incliné, sans être ridicule mais avec zéro point à chaque fois, contre Monaco, le Paris FC et Rennes. Et se profilent deux matchs très compliqués : ce jeudi face au Besiktas avec un effectif remanié, et ce dimanche contre un PSG qui monte en puissance et fait figure de grand favori.

L'OM laisse du temps à Genesio

Sans vouloir être trop pessimiste, la possibilité de voir une série de cinq défaites consécutives est bien réelle. Dans l’OM d’il y a encore quelques mois, l’entraineur en place sentirait déjà le vent du boulet. Selon les médias locaux La Provence et La Marseillaise, même en cas de double revers en Turquie et contre Paris, le signal d’alarme ne sera pas tiré pendant la longue trêve internationale de septembre et octobre. Il y aura trois semaines sans matchs, et voir l’OM dans les bas fonds de la Ligue 1 ne sera certainement pas bon pour le moral des supporters.

Lire aussi

Besiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surpriseBesiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surprise
Besiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieuxBesiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieux
Mais comme les dirigeants, les fans ont bien compris que Bruno Genesio avait besoin de temps pour tirer le meilleur d’un effectif très limité, et que redresser la barre et essayer de terminer dans la première partie de tableau étaient les premiers objectifs raisonnables qu’il se fixait. Une bonne surprise est toujours possible avec des jeunes qui répondent présents et donnent des motifs d’espoir, mais à priori aucune décision majeure ne sera prise même si l’OM enchaine les défaites. Personne au club ne voit un changement d’entraineur comme une solution, qui serait couteuse financièrement en plus, à la situation actuelle.
En revanche, les supporters apprécieraient eux un changement de propriétaire, même si ce n’est pas la tendance non plus car Frank McCourt est dit satisfait des ventes réalisées cet été, et d'un déficit qui va grandement se réduire cette saison.
Articles Recommandés
Le Barca Demande 400 Me Au Psg
PSG

Le Barça demande 400 ME au PSG

Mbappé
Kylian Mbappé

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

La Compo Probable Effrayante De Lom Contre Besiktas
OM

La compo probable effrayante de l'OM contre Besiktas

Les Supporters Du Psg En Ont Marre
PSG

Les supporters du PSG en ont marre

Fil Info

17 sept. , 12:00
Le Barça demande 400 ME au PSG
17 sept. , 11:30
Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse
17 sept. , 11:00
La compo probable effrayante de l'OM contre Besiktas
17 sept. , 10:30
Les supporters du PSG en ont marre
17 sept. , 10:00
10 ME, le prix de vente ridicule du FC Nantes
17 sept. , 9:40
OL : Fonseca bluffé par un joueur à Anderlecht
17 sept. , 9:20
Arda Güler à Chelsea, le Real en grand danger
17 sept. , 9:00
Ballon d’Or, le PSG prend une décision stupéfiante
17 sept. , 8:40
Besiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieux

Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. Ça sera quoi la prochaine fois ? On peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading