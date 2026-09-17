Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Comme ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé a refusé de porter intégralement un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta. L’attaquant du Real Madrid a expliqué son geste pour éteindre la polémique. Mais sa version n’a pas du tout l’effet espéré.

Nous sommes tous des maquereaux », le surnom donnés aux habitants de Ceuta qui ont subi l’arrivée illicite de dizaine de milliers de migrants marocains fin juillet. En pleine campagne pour le Ballon d’Or, Kylian Mbappé n’avait sans doute pas anticipé l’ampleur de la polémique. Juste avant le match remporté à Elche (3-2) mardi, l’attaquant du Real Madrid ainsi que ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont refusé de porter intégralement un t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta. Les trois Merengue l’ont replié afin de cacher le message «», le surnom donnés aux habitants de Ceuta qui ont subi l’arrivée illicite de dizaine de milliers de migrants marocains fin juillet.

La situation alimente de vives tensions en Espagne où tous les partis politiques sont unanimes au moment de soutenir les locaux. Dans ce contexte, l’initiative des trois Madrilènes passe très mal. C’est pourquoi Kylian Mbappé a jugé nécessaire de s’expliquer. « Je tiens à être clair pour que tout le monde comprenne. C’était la décision des clubs de porter ce maillot, a rappelé le Français interrogé par AS. Nous, les joueurs, devions le porter. Je tiens d’abord à exprimer toute ma solidarité avec Ceuta et toutes les victimes. Car avant d’être un joueur, je suis un être humain. Mais je voulais aussi faire un geste et témoigner de ma sympathie à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui vivent encore dans des conditions difficiles. »

Des excuses exigées

« Ce n’était pas une position facile, loin de là, car on pourrait croire que je suis contre les habitants de Ceuta, mais non, absolument pas. Je n’ai rien contre eux, je les soutiens à 100%, a certifié l’ancien Parisien. Mais je voulais aussi penser à toutes les personnes qui souffrent, car après tout, je suis humain, et je ne veux pas donner la priorité à la souffrance. Il y a des gens qui souffrent, et cela me rend très triste de voir ça dans le monde. Je suis quelqu’un qui souhaite le meilleur pour le monde dans lequel nous vivons. Je veux transmettre un message de positivité et de paix, et j’espère que cette situation se résoudra rapidement. »

Malheureusement pour Kylian Mbappé, ses explications ne suffisent pas pour éteindre la polémique. Il faut dire que son geste a particulièrement choqué en Espagne. Le patron de la Liga Javier Tebas a condamné son choix, tout comme les Ultras Sur, un groupe de supporters du Real Madrid à l'idéologie d'extrême droite qui exige des excuses publiques. Pas sûr que le Bondynois ait prévu de s’exprimer à nouveau sur ce sujet sensible.